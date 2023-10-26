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Windsor: "Norris Verstappen’e karşı dikkatli, Hamilton’a karşı ise agresif yarışıyor"

Geçtiğimiz hafta sonu Austin’de yapılan Amerika Grand Prix’sini Max Verstappen kazandı. Lando Norris ve Lewis Hamilton ise ikincilik için pist üstünde kıyasıya mücadele ettiler. Eski dönemlerde Formula 1 takım menajerliği yapmış Peter Windsor, Norris’in Verstappen ve Hamilton’la pist üstü mücadelelerinde farklı davrandığını söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. pozisyon, Red Bull kupa delegesi, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Lando Norris, McLaren, 3. pozisyon, podyumda

Amerika Grand Prix’sinde sert hamur lastikli Norris, farklı bir strateji tercih eden orta hamur lastikli Hamilton ile ikincilik mücadelesine girişti. Norris vatandaşına karşı güzel bir savunma yaptı ancak geçilmekten kurtulamadı.

Mercedes pilotu Hamilton, genç pilot Norris’in bu sert savunması için telsiz mesajından herhangi bir şikayette bulunmadı, ancak bazı taraftarlar Norris’in savunmasının oldukça sert olduğunu düşündü.

Norris’in savunması üzerine konuşan Windsor, Norris’in rakipleriyle pist üstü mücadelelerde çok iyi olduğunu ve kariyerinde şimdiye kadar tartışma yaratacak bir hadiseye karışmadığını belirtti.

Windsor’a göre, Red Bull mühendislerinin yarattığı RB19’daki Verstappen ile yarışamayacağını düşünen Norris, McLaren’in Mercedes ile yarış temposunda denk olduğu bu dönemde Hamilton ile yarışmaktan çekinmiyor.

Yine Windsor'a göre Norris, kendisini İngiliz yetenekli pilotlar dendiğinde akla ilk gelen isim haline getirmeye çalışıyor.

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Geçtiğimiz günlerde Youtube üzerinden canlı yayın yapan Windsor, Norris ve Hamilton’ın Austin’deki mücadelesi hakkında şunları söyledi: “Sanırım Lando, içten içe Max’i yenilmesi imkansız biri olarak görüyor ve Max ile birlikte yarışırken çok dikkatli davranıyor.”

“Lewis’e karşı ise ‘ben gridin genç İngiliz yıldızlarından biriyim, Lewis ise daha yaşlı İngiliz yıldızlardan biri ve ben bu adamla yarışmaktan korkmuyorum’ diye düşünüyor olabilir.”

“Genel olarak Lando’nun pistteki yarışma tarzı ve ahlakı açısından oldukça iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Eğer biri bana Lando’nun yarışçılığı hakkında ne düşündüğümü sorsaydı, onun hakkında övgüyle bahsederdim.”

“Bence Lando, Lewis ile mücadele ederken agresif olmaktan veya saçma olarak nitelendirilebilecek bir hareket yapmaktan korkmuyor. Max’in etrafa yaydığı yenilmez imajı ise Lando’yu biraz daha sakin ve dikkatli yarışmaya yöneltiyor."

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