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Windsor: "Norris sürüş tarzı açısından Button'a çok benziyor"

Lando Norris'in Jenson Button ile çok benzer bir sürüş stiline sahip olduğu ve benzer özelliklere sahip olduğu düşünülüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren pilotu henüz bir yarış kazanamamış olsa da McLaren'in son dönemdeki performans yükselişi Norris'in yavaş ama emin adımlarla bu sezon bitmeden galibiyet elde etmek için gerçekçi bir tehdit haline geldiği anlamına geliyor.

Norris'in sürüş stili, hassasiyeti ve tekniğiyle ünlü bir F1 Dünya Şampiyonu ile kıyaslanıyor.

Kendi YouTube yayınında konuşan eski Ferrari UK ve Williams takım menajeri Peter Windsor, 2009 F1 Dünya Şampiyonu Jenson Button'ın sürüş özelliklerinden övgüyle bahsetti.

Windsor, "Çok akıcıydı." 

"[Sergio] Perez gibi, güç uygulamasında ve çekiş bölümlerinde inanılmaz derecede iyiydi, gücü sorunsuz ve iyi bir şekilde düşürmenin ve arka lastikleri korumanın önemli olduğu zamanları bilirsiniz, Jenson bu konularda harikaydı."

"Frene karşı gaz hareketinin mükemmelliği söz konusu olduğunda Jenson'dan daha iyi kimse yoktu."

Jenson Button, Williams FW14B

Jenson Button, Williams FW14B

Fotoğraf: Williams

"Kimi [Raikkonen] ya da Lewis [Hamilton] kadar iyi olduğunu düşünmüyorum, yani arka tarafta bir sorun varsa ve aniden ortaya çıktıysa - örneğin çapraz rüzgarlarda olduğu gibi - Jenson bu konuda uzman değildi. Bence bu muhtemelen onun en zayıf noktasıydı."

"Silverstone onun için hiç iyi gitmedi, bunun iyi bir örneği olarak, çünkü genellikle oldukça fazla çapraz rüzgar var ve oldukça yüksek hızda. Jenson için hiçbir zaman harika bir yarış olmadı ama Spa da dahil olmak üzere diğer pek çok pistte harikaydı. Bunun büyük bir kısmı çok ama çok esnek girişlerle ilgili."

Mevcut F1 pilotlarını değerlendiren Windsor, Button'ın kendisine hassasiyet açısından en çok Lando Norris'i hatırlattığını söyledi.

"Jenson'ın Lando'ya çok benzeyen bir pilot olduğunu düşünüyorum ama Lando'nun gaz pedalı ve güç uygulaması açısından Jenson kadar iyi olduğundan emin değilim."

"Ama bence diğer yönlerden Lando'ya oldukça benziyordu, Lando'nun sürüş tarzını ve Jenson'ı kontrolü zor bir araçla gördünüz, gerçekten iyiydi."

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