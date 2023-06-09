Windsor: "Norris, Alpine ile anlaşabilir"

Geçen sezon McLaren ile sözleşme uzatan Norris, 2025 sezonuna kadar takımda kalacak -ancak takımın durumu nedeniyle bu sözleşmenin erken sonlanma olasılığı da mevcut.

Beş sezonluk kariyerinin tamamını orta sıralarda geçiren Norris'in ismi zaman zaman Red Bull ve Mercedes gibi takımlarla anılıyor.

F1 camiasının en önemli yorumcularından biri olarak bilinen Peter Windsor'a göre Norris'in en büyük hedefi -Max Verstappen nedeniyle riskli de olsa- Red Bull.

YouTube kanalında konuşan Windsor, "Lando'nun kendisini bir ikinci pilot olarak görmediğinden eminim, ancak kariyerinin bu aşamasında Red Bull sürmeyi çok isteyeceğinden eminim."

"Muhtemelen bundan daha fazlasını düşünmüyordur, sadece mega bir aracın direksiyonuna geçmenin ne kadar harika olacağını ve Red Bull'un tadını çıkaracağını düşünüyordur."

"İki soru işareti var: Max Verstappen'i geçebilecek mi, yoksa sadece 'gerçekten iyi bir ikinci pilot' mu olacak?" dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Windsor'a göre Norris'in beklenmedik bir hamle yapma ve Alpine ile anlaşma olasılığı da mevcut!

Geçen sezon net şekilde en iyi dördüncü takım olan Alpine, bu yıl Aston Martin'in gerisine düştü, ancak son yarışlarda podyuma çıkabilecek kadar toparlanmış gibi duruyor.

Windsor, "Bana kalırsa Norris'in Alpine ile anlaşma ihtimali de mevcut."

"Sanırım bir yılı daha var, bu yüzden biraz beklemek gerekecek, ancak Alpine fena gitmiyor, arkalarında büyük bir güç var gibi duruyor."

"Bunu söylememin tek nedeni Lando için tüm seçenekleri değerlendirmeye çalışmam. Ne diyorsunuz, ilginç bir seçenek olmaz mıydı?"

"Alpine şu anda oldukça sıkı görünüyor, oldukça iyi bir takım, iyi görünen bir takım." dedi.