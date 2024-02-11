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Windsor: "Newey, Horner'ın ayrılığı sonrası emekli olabilir"

Ünlü İngiliz gazeteci Peter Windsor'a göre Red Bull'un tasarımcısının Ferrari'ye geçmesi pek olası değil.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Adrian Newey, Chief Technology Officer

Son günlerde Red Bull'daki kaotik durumu yorumlayan pek çok  kişi Adrian Newey'in konumunu tanımlamaya çalıştı.

İngiliz tasarımcı aslında Christian Horner'a çok yakın, ancak F1-Insider'a göre ikili arasındaki ilişki artık eskisi kadar iyi değil.

İddiaya göre Newey, kısa süre önce patlak veren davanın ardından takım patronu Horner görevinden ayrılsa bile kalmaya istekli olabilir.

Fakat İngiliz gazeteci Peter Windsor YouTube'daki yayında Newey'in emeklilik yolunu seçebileceğini iddia etti.

Windsor, "Horner görevden alınırsa Red Bull'da ne olur? Newey'nin ne yapacağını ben de merak ediyorum."

"Muhtemelen emekli olabileceği bir yaşa geldi. Christian ile anlaşması gerçekten çok kolaydı, her zaman aynı yönde gidiyorlardı."

"Bence Horner'ın ayrılması Newey'nin geleceğini doğrudan etkileyecek."

"Adrian çok fazla siyasetin olduğu Williams'ta harika bir dönem geçirmedi, aynı şey McLaren'da Ron Dennis için de geçerli."

"Sonrasında Horner ile çalıştı ve bundan çok mutluydu."

"Şahsen Ferrari'ye gitme zamanının geçtiğini düşünüyorum." dedi.

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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