Windsor: "Newey, Horner'ın ayrılığı sonrası emekli olabilir"
Ünlü İngiliz gazeteci Peter Windsor'a göre Red Bull'un tasarımcısının Ferrari'ye geçmesi pek olası değil.
Son günlerde Red Bull'daki kaotik durumu yorumlayan pek çok kişi Adrian Newey'in konumunu tanımlamaya çalıştı.
İngiliz tasarımcı aslında Christian Horner'a çok yakın, ancak F1-Insider'a göre ikili arasındaki ilişki artık eskisi kadar iyi değil.
İddiaya göre Newey, kısa süre önce patlak veren davanın ardından takım patronu Horner görevinden ayrılsa bile kalmaya istekli olabilir.
Fakat İngiliz gazeteci Peter Windsor YouTube'daki yayında Newey'in emeklilik yolunu seçebileceğini iddia etti.
Windsor, "Horner görevden alınırsa Red Bull'da ne olur? Newey'nin ne yapacağını ben de merak ediyorum."
"Muhtemelen emekli olabileceği bir yaşa geldi. Christian ile anlaşması gerçekten çok kolaydı, her zaman aynı yönde gidiyorlardı."
"Bence Horner'ın ayrılması Newey'nin geleceğini doğrudan etkileyecek."
"Adrian çok fazla siyasetin olduğu Williams'ta harika bir dönem geçirmedi, aynı şey McLaren'da Ron Dennis için de geçerli."
"Sonrasında Horner ile çalıştı ve bundan çok mutluydu."
"Şahsen Ferrari'ye gitme zamanının geçtiğini düşünüyorum." dedi.
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Son Haberler
Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"
Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor" Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"
Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"
Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız" Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"
Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"
Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek" Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"
Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!
Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif! Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar