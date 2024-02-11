Windsor: "Newey, Horner'ın ayrılığı sonrası emekli olabilir"

Son günlerde Red Bull'daki kaotik durumu yorumlayan pek çok kişi Adrian Newey'in konumunu tanımlamaya çalıştı.

İngiliz tasarımcı aslında Christian Horner'a çok yakın, ancak F1-Insider'a göre ikili arasındaki ilişki artık eskisi kadar iyi değil.

İddiaya göre Newey, kısa süre önce patlak veren davanın ardından takım patronu Horner görevinden ayrılsa bile kalmaya istekli olabilir.

Fakat İngiliz gazeteci Peter Windsor YouTube'daki yayında Newey'in emeklilik yolunu seçebileceğini iddia etti.

Windsor, "Horner görevden alınırsa Red Bull'da ne olur? Newey'nin ne yapacağını ben de merak ediyorum."

"Muhtemelen emekli olabileceği bir yaşa geldi. Christian ile anlaşması gerçekten çok kolaydı, her zaman aynı yönde gidiyorlardı."

"Bence Horner'ın ayrılması Newey'nin geleceğini doğrudan etkileyecek."

"Adrian çok fazla siyasetin olduğu Williams'ta harika bir dönem geçirmedi, aynı şey McLaren'da Ron Dennis için de geçerli."

"Sonrasında Horner ile çalıştı ve bundan çok mutluydu."

"Şahsen Ferrari'ye gitme zamanının geçtiğini düşünüyorum." dedi.