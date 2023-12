Windsor: "Newey, Hamilton ve Alonso ile çalışmak isterdi"

Newey, Hamilton ve Alonso, Formula 1 dünyasının efsanevi figürleri olmalarına rağmen başarılı tasarımcının yolu bu iki başarılı pilotla aynı takımda hiç bir zaman kesişmedi.

Geçtiğimiz günlerde Beyond the Grid podcast'inde konuşan Newey, her iki pilotla da çalışmamış olmanın duygusal bir pişmanlık olduğunu itiraf ederken, üç tarafın da F1 kariyerlerini mevcut takımlarında sürdürme olasılığı çok yüksek görünüyor.

Newey'nin 2006 yılında McLaren'dan Red Bull'a geçişi, Hamilton'ın McLaren ile Formula 1'e giriş yapmasından bir yıl önce oldu.

Eski Ferrari ve Williams takım menajeri Windsor, Hamilton ve Newey'nin Red Bull'da cennette yapılmış bir eşleşme olacağından hiç şüphe duymuyor.

YouTube canlı yayınında Windsor, "Elbette Adrian'ın her şeyden önce bir yarış pilotu olduğunu unutmamak gerekir. O muhtemelen kendisini, boş zamanlarında yarış otomobilleri tasarlayan biri olarak tanımlanmak isterdi."

"Peki neden Lewis Hamilton ile çalışmak istemesin? Neden Fernando Alonso ile çalışmak istemesin? Neden Charles Leclerc ile çalışmak istemesin? İsterdi."

"Nasıl sonuçlanırdı? Bu tabii ki ne zaman yapacağına bağlı. Hiç şüphe yok ki Lewis, Adrian Red Bull'a gittiğinde Lewis de gidebileceği en kısa sürede Red Bull'a gitmiş olsaydı, bu yolda bir milyon şampiyonluk ve yarış kazanırdı, kesinlikle."

"Bence Adrian Lewis ile çalışmayı çok isterdi ve birbirleriyle çok uyumlu olurlardı." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, battle with Champagne on the podium

Alonso'nun Red Bull'a geçişi, yıllar boyunca F1 dedikodu çarkında birkaç kez gündeme gelmiş olsa da, hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir pilot ve takım eşleşmesi oldu.

Windsor, Newey'nin Alonso ile çalışmaktan keyif alacağına inanmakla birlikte, bunun biraz sinir bozucu da olabileceğini düşünüyor.

Windsor, Alonso'nun sıralama turlarında Red Bull ile her zaman en iyi sonucu alacağından emin değil. Ayrıca Widsor, Alonso'nun ayar karmaşası ve uç istekleriyle de Newey'i kızdırabileceğini düşüyor.

Windsor, "Bence Adrian, Fernando ile çalışmaktan keyif alırdı. Çünkü Fernando tam bir yarışçı ve Adrian da bir yarışçı olarak tüm bunları severdi."

"Ama bence Fernando'nun bazen sıralama turlarında araçtan en iyisi alamaması, ayarlarla ilgili biraz sorun yaşaması ve çok fazla şey talep etmesi Adrian'ın için biraz sinir bozucu olurdu."

"Bu adamlarla çalışmak eğlenceli olurdu, bunun hiç gerçekleşmemiş olması üzücü." dedi.

Hamilton'ın Mercedes ile 2025 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, Aston Martin de Alonso'nun 2024'te sonra erecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor.