Windsor: "Newey, Hamilton ve Alonso ile çalışmak isterdi"
Formula 1 yazarı Peter Windsor, Red Bull tasarım şefi Adrian Newey'nin Lewis Hamilton ve Fernando Alonso ile çalışmaktan keyif alacağını düşünüyor.
Newey, Hamilton ve Alonso, Formula 1 dünyasının efsanevi figürleri olmalarına rağmen başarılı tasarımcının yolu bu iki başarılı pilotla aynı takımda hiç bir zaman kesişmedi.
Geçtiğimiz günlerde Beyond the Grid podcast'inde konuşan Newey, her iki pilotla da çalışmamış olmanın duygusal bir pişmanlık olduğunu itiraf ederken, üç tarafın da F1 kariyerlerini mevcut takımlarında sürdürme olasılığı çok yüksek görünüyor.
Newey'nin 2006 yılında McLaren'dan Red Bull'a geçişi, Hamilton'ın McLaren ile Formula 1'e giriş yapmasından bir yıl önce oldu.
Eski Ferrari ve Williams takım menajeri Windsor, Hamilton ve Newey'nin Red Bull'da cennette yapılmış bir eşleşme olacağından hiç şüphe duymuyor.
YouTube canlı yayınında Windsor, "Elbette Adrian'ın her şeyden önce bir yarış pilotu olduğunu unutmamak gerekir. O muhtemelen kendisini, boş zamanlarında yarış otomobilleri tasarlayan biri olarak tanımlanmak isterdi."
"Peki neden Lewis Hamilton ile çalışmak istemesin? Neden Fernando Alonso ile çalışmak istemesin? Neden Charles Leclerc ile çalışmak istemesin? İsterdi."
"Nasıl sonuçlanırdı? Bu tabii ki ne zaman yapacağına bağlı. Hiç şüphe yok ki Lewis, Adrian Red Bull'a gittiğinde Lewis de gidebileceği en kısa sürede Red Bull'a gitmiş olsaydı, bu yolda bir milyon şampiyonluk ve yarış kazanırdı, kesinlikle."
"Bence Adrian Lewis ile çalışmayı çok isterdi ve birbirleriyle çok uyumlu olurlardı." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, battle with Champagne on the podium
Alonso'nun Red Bull'a geçişi, yıllar boyunca F1 dedikodu çarkında birkaç kez gündeme gelmiş olsa da, hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir pilot ve takım eşleşmesi oldu.
Windsor, Newey'nin Alonso ile çalışmaktan keyif alacağına inanmakla birlikte, bunun biraz sinir bozucu da olabileceğini düşünüyor.
Windsor, Alonso'nun sıralama turlarında Red Bull ile her zaman en iyi sonucu alacağından emin değil. Ayrıca Widsor, Alonso'nun ayar karmaşası ve uç istekleriyle de Newey'i kızdırabileceğini düşüyor.
Windsor, "Bence Adrian, Fernando ile çalışmaktan keyif alırdı. Çünkü Fernando tam bir yarışçı ve Adrian da bir yarışçı olarak tüm bunları severdi."
"Ama bence Fernando'nun bazen sıralama turlarında araçtan en iyisi alamaması, ayarlarla ilgili biraz sorun yaşaması ve çok fazla şey talep etmesi Adrian'ın için biraz sinir bozucu olurdu."
"Bu adamlarla çalışmak eğlenceli olurdu, bunun hiç gerçekleşmemiş olması üzücü." dedi.
Hamilton'ın Mercedes ile 2025 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, Aston Martin de Alonso'nun 2024'te sonra erecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor.
Son Haberler
Russell'dan sıralama turu performans karşılaştırmasına ilginç tepki
Russell'dan sıralama turu performans karşılaştırmasına ilginç tepki Russell'dan sıralama turu performans karşılaştırmasına ilginç tepki
Norris: "McLaren'in yaptığı, son 10 yılın en büyük geri dönüşü"
Norris: "McLaren'in yaptığı, son 10 yılın en büyük geri dönüşü" Norris: "McLaren'in yaptığı, son 10 yılın en büyük geri dönüşü"
Red Bull ve Honda ailesinin büyük isimleri 'Teşekkür Günü'ne katıldı
Red Bull ve Honda ailesinin büyük isimleri 'Teşekkür Günü'ne katıldı Red Bull ve Honda ailesinin büyük isimleri 'Teşekkür Günü'ne katıldı
Russell: "2024 Bahreyn'de daha güçlü bir konumda olacağız"
Russell: "2024 Bahreyn'de daha güçlü bir konumda olacağız" Russell: "2024 Bahreyn'de daha güçlü bir konumda olacağız"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar