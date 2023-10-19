Windsor: "Newey çoktan 2026'yı düşünmeye başlamış olmalı"
Peter Windsor, Red Bull ve Max Verstappen'in Adrian Newey önderliğinde uzun yıllar sporun zirvesinde yer alabileceğine inanıyor.
Yaz tatilinin ardından bazı takımlar Red Bull ile aralarındaki farkı biraz kapatmış görünüyor.
Carlos Sainz İtalya'da ve Singapur'da pole pozisyonunu alırken, bunlardan birini zafere dönüştürmeyi başardı.
Ayrıca McLaren pilotu Oscar Piastri de Katar'daki sprint yarışına ilk sıradan başlayıp zafere ulaştı. Pazar günü de iki McLaren pilotu, Max Verstappen'e yoğun baskı yaptılar.
Ancak analist Windsor bunun çarpıtılmış bir tablo olduğuna dikkat çekiyor.
71 yaşındaki Britanyalı, YouTube kanalındaki canlı yayında şöyle dedi: "Red Bull'un 2023 aracı üzerinde çalışması için hiçbir neden kalmadı."
"Fakat Meksika'da birinci ve ikinci olmak, Sergio Pérez'in iyi bir yarış çıkarmasını sağlamak istiyorlar."
"Pérez Meksika'da kazanırsa çok mutlu olacaklar. Bu sponsorlar için de iyi olacak ama bunun dışında artık bu yarışlara fazla odaklanmak için herhangi bir sebepleri yok."
Yine de bu, Red Bull'un artık sonuçlarla ilgilenmediği anlamına gelmiyor
"Bu bir gurur meselesi. Açıkçası son dört ya da beş yarışta kimseye yenilmek istemiyorlar. Max kesinlikle tüm yarışları kazanmak isteyecektir ama teoride McLaren, Mercedes ve Ferrari de kazanabilmeli."
"Yine de pratikte bunun gerçekleşmesi pek olası değil."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme
Benzer bir durum Mercedes döneminde de görülmüştü. Red Bull sezon sonunda Mercedes'i yakalıyordu fakat ertesi yılın başında Mercedes yine üstün bir performans sergiliyordu.
"Bazı insanlar Red Bull'un şimdiden 2024 için çalışmasının adil olmadığını söylüyor. Lewis'in de bunu söylediğini biliyoruz."
"Bunu yapmanın en iyi yolu 2023'ü şampiyonası açısından mümkün olduğunca çabuk bitirmekti ve Red Bull bunu yaptı."
"Mercedes bir Red Bull inşa etmesi gerektiğini düşünüyor ve bu yüzden 2023 Red Bull'unu yeniden yaratacak, ancak Red Bull'un 2024'te ne yapacağın kim bilebilir?"
"Gelecek yıl ya da 2025 biraz daha heyecanlı olacak ama Max'in her iki yılda da çok sayıda yarış kazanmayacağını ya da şampiyon olamayacağını düşünemiyorum."
Windsor'a göre Verstappen'in hakimiyeti 2025'in ötesine geçebilir.
"Asıl soru şu: Neden 2026'dan sonra baskın olmaya devam edemeyeceğini düşünüyorsunuz?"
"2026'ya kadar kesinlikle baskın olacaklar. O çok hızlı ve çok iyi bir sürücü. Red Bull'un Mercedes benzeri tamamen sürülmez bir araç yapacağını sanmıyorum çünkü düzenlemeler 2026'ya kadar aynı olacak. Bu düzenlemeler altında araç tasarlamayı oldukça iyi çözmüş durumdalar."
"2026 için Adrian'ın şimdiden yakalaması gereken bir avantaj var. Kesinlikle 2026 üzerinde, araç ve güç ünitesi üzerinde çalışıyor olacaklar."
"Adrian bir adım önde çünkü kafasında o kadar ileriyi düşünecek alan var, diğerleri ise hâlâ bir Red Bull'un nasıl inşa edileceğini merak ediyorlar."
"Bu Red Bull hakimiyetinin bir sonucu gibi bir şey."
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