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Windsor: "Mercedes, Avustralya performansının ardından ikilemde kalabilir"

Formula 1 dünyasının önde gelen yorumcularından Peter Windsor, Mercedes'in Aston Martin'i mağlup etmesinin ardından bir ikilemde kalacağını düşünüyor.

Altay Gök
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Windsor: "Mercedes, Avustralya performansının ardından ikilemde kalabilir"
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"Lewis Hamilton çok iyi bir ikincilik elde etti, sert ve harika yarıştı. Mercedes'in ikinci olmasının harika olduğunu söyleyebilirsiniz ama bence asıl önemli nokta Aston Martin'i yenmiş olmaları İlk iki yarıştan sonra Mercedes'in bunu yapacağını kim düşünebilirdi ki?"

"Aston Martin'in daha da iyi bir yarış geçirmesini bekliyorduk, çünkü azami hız konusunda pek de iyi değiller, dolayısıyla Albert Park onlar için pek de cezalandırıcı olmamalıydı -yine de Mercedes'e mağlup oldular."

"Bence bu durum büyük oranda Mercedes'in artık düzlük hızı anlamında avantajlı bir konumda olmasından kaynaklanıyor, takımın kış boyunca gerçekten iyi yaptığı şeylerden biri de bu." 

"Asıl düşünmemiz gereken nokta Mercedes'in içinde bulunduğu ikilem: bu araçla devam mı edecekler, yoksa yeni bir araca geçiş kararını sürdürecekler mi?"

"Lewis yarış boyunca azami hız avantajını çok iyi kullandı, ancak bunun yanı sıra -Fernando Alonso'nun da fark ettiği gibi- yeni 2023 zemin kurallarının başka bir aracı gerçekten yakından takip etmeyi ne kadar zorlaştırdığını da gördük." 

"Üç DRS bölgesinin yardımıyla bile çok fazla bir şey yapamadı ve Lewis ile ne zaman farkı kapatsa geri çekilmek zorunda kaldı, nitekim ön tarafın kontrolünü kaybediyordu ve lastikleri de bu durumdan etkileniyordu."  

"Yine de Mercedes'in Aston Martin'i yenmesi gerçekten iyi, Avustralya GP'sinden çıkarılabilecek en önemli derslerden biri." 

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