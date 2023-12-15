Windsor: "Mercedes 2024'te Red Bull'u yakalasa bile dezavantajlı olacak"

Takımlar, mevcut düzenlemeler altındaki üçüncü sezon olan 2024 için yeni araçlarını hazırlamak için sıkı bir şekilde çalışıyorlar.

Mercedes W15 için yeni ve 'daha geleneksel' bir felsefe izlemeye hazırlanıyor. Bu onları hız açısından şampiyonluk resmine geri koysa bile Windsor, uygulama söz konusu olduğunda Red Bull'un avantajını koruyacağından emin.

YouTube canlı yayınında konuşan eski Ferrari ve Williams takım menajeri Windsor, Red Bull'un bu yer etkisi düzenlemelerinde nasıl ustalaşacağı konusunda kazandığı önemli deneyimin, Mercedes W15'in hız için bir tehdit oluşturması durumunda yine de avantaja sahip olacakları anlamına geldiğini savundu.

Red Bull'un çifte şampiyonluk kazandığı bu iki sezonda Mercedes yalnızca bir zafer kazanabildi (2022 Brezilya GP) ve 2011'den bu yana ilk kez bir sezonda hiç galibiyet alamadı.

Windsor, "Red Bull kadar iyi bir araç yaptıklarını varsayalım, Mercedes her boyutta Red Bull kadar iyi olsa bile Red Bull'un yine de avantaja sahip olacağını düşünüyorum."

"Çünkü Red Bull, böylesine uzun bir şampiyonada çok çeşitli pistler, koşullar, Pirelli lastik farklılıkları ve bunun gibi tüm farklı değişkenlerde bu aracı nasıl çalıştıracağını bilme konusunda iki yıllık bir deneyime sahip."

"Red Bull temelde sahip olduğu ve 2024'te de sahip olmaya devam edeceği araç için tüm bunlara sahipken Mercedes, Red Bull seviyesinde bir araca sahip olması durumunda her şeye sıfırdan başlayacak."

"Mercedes'in Red Bull'u yenmesini zorlaştıracak şeylerden biri de bu." dedi.

Mercedes 2021'den sonra Valtteri Bottas'ı takımdan göndererek yerine üç yıldır Williams'ta yer alan Russell'ı getirdi.

Russell, 2022'de Hamilton'a üstünlük sağlasa da yedi kez Dünya Şampiyonu 2023'te bu durumu tersine çevirdi. Windsor, Red Bull'un net bir pilot hiyerarşisine sahip olmasıyla Mercedes'in zıt dinamiğinin 2024 şampiyonluk mücadelesinde onları engelleyeceğine inanıyor.

"Bir diğer neden de Mercedes doğru olanı yapsa bile Lewis'in George Russell'ı yenmek zorunda olması."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leaves the garage

"Bunu yapmak onun için kolay değil çünkü George gerçekten çok hızlı."

"Ama Max'in Red Bull'da böyle bir sorunu yok. Yani teorik olarak George Lewis'i geçebilir ama Perez'in Max'i geçtiği durumlar oldukça nadirdir."

Bir taraftar Windsor'a, Mercedes'in bir kez daha lider bir araç tasarlaması halinde Hamilton'ın sekizinci Dünya Şampiyonluğu'nu elde edebileceğini dile getirdi.

Windsor, Hamilton'ın Verstappen'den daha iyi bir pilot olduğuna inanmasa da mücadeleye hazır olduğunu kabul etti.

Windsor, "[Hamilton] sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir mi? Eğer aracı iyi bir noktadaysa elbette kazanabilir."

"Lewis gerçekten çok iyi ama Max'ten daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Bence Mercedes gerçekten iyiyse ancak Max kadar iyi olabilir, ama Max diğer araçta George Russell'ı istemezdi, bu kesin." dedi.