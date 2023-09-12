Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"

Ferrari pilotu, Hollanda Grand Prix'sinde hatalarla dolu bir hafta sonunun ardından eleştirilere maruz kaldı ve Monza'daki İtalya Grand Prix'sinin büyük bölümünde takım arkadaşı Carlos Sainz'ın gerisinde kaldı.

Her iki Ferrari pilotu da finişe kadar mücadele etti ve Sainz bu mücadeleyi önde bitirdi. Ancak Leclerc şu anda sezonun bu noktasında Pilotlar Sıralaması'nda takım arkadaşının az farkla önünde yer alıyor.

Kariyerinde bugüne kadar beş yarış galibiyeti ve 20 pole pozisyonu elde eden Leclerc, Formula 1'deki ikinci sezonunda Sebastian Vettel ile birlikte etkileyici bir performans sergiledikten sonra 2019'da Ferrari'nin en uzun sözleşme uzatmasını imzalayarak potansiyel Dünya Şampiyonu olarak lanse edildi.

Ancak Monakolu pilotun sıralama turlarında ve yarışlarda yaptığı hatalar son zamanlarda giderek artan bir eleştiri konusu oldu.

Doğal yeteneği açık olsa da, Windsor'un neden etrafındaki diğer pilotlardan daha fazla hata yapmaya eğilimli olabileceğine dair teorisi, 25 yaşındaki pilotun başarı çıtasını Verstappen ve Lewis Hamilton seviyesinde belirlemesinden kaynaklanıyor.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Önde mücadele etmediği zamanlarda ise eski takım menajeri, ne olursa olsun tek odağının oraya geri dönmek olduğunu ve bunun da kendi aleyhine sonuçlanabileceğini açıkladı.

Windsor geçtiğimiz günlerde YouTube canlı yayınında, "Ben bir Leclerc hayranıyım."

"Leclerc'in ölçütü Max'le ve bir dereceye kadar Lewis'le gridin en önünde yarışmak olduğu için o durumda olmadığında, o duruma geri dönmeye çalışmaktan başka hiçbir şeyi o kadar da önemsemiyor."

"Muhtemelen bu yüzden daha fazla hata yaptığını ve komik şeyler yaptığını görüyoruz, çünkü olmak istediği yere ulaşmak için can atıyor."

"Ancak Ferrari gibi lastiklerini yiyen, nispeten düşük yere basma kuvveti olan bir araçta; yüksek yere basma kuvveti olan pistlerde iyi değil gibi görünüyorlar ve bu da zıplamaya, kerblerden sekmelere, aracın yakıt yükünü değiştirmesi gibi şeylere yol açıyor."

"Leclerc gibi bir adamın sabırlı olması ve iyi bir sonuç elde etmesi gerçekten zor." dedi.