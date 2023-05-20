Windsor: "Leclerc'in sahip olmadığı şey, sabır"

2023'te ilk üç yarışın ikisinde yarış dışı kalan Monakolu pilot, Ferrari'nin ilk podyum derecesini elde etmeden önce Azerbaycan'daki sprint hafta sonu boyunca iki pole pozisyonu elde etti.

Ancak Leclerc 24 saatten kısa bir süre içinde Miami'de ilk antrenman seansı ve sıralama turlarında aynı noktada iki kez kaza yaptı ve yarışta takım arkadaşı Carlos Sainz tarafından geçilerek yedincilik elde etti.

Miami'deki yarışın ardından Windsor, Leclerc'in kaza yapmasının sorumluluğunu Ferrari takım patronu Fred Vasseur'e yükledi ve Cuma günkü antrenmandaki ilk hatanın ardından pilotunu etkili bir şekilde yönetemediğini iddia etti.

Yakın zamanda bir YouTube yayını aracılığıyla konuşan eski Ferrari takım menajeri, Vasseur ve diğer yetkililerin Monaco GP öncesinde Leclerc ile görüşmesi gerektiğine inanıyor.

Windsor, "Zavallı Charles."

"Miami'den sonra şöyle düşünecek: 'Monako'da tekrar duvara çarpamam, bunu yeterince yaptım... ama hızlı olmak istiyorum! Monako'yu kazanmak istiyorum!'"

"Umarım takımda onun zihnini doğru seviyeye getirebilecek iyi bir yönetim vardır, yani bırakalım ve pistin onlardan ne istediğini görelim."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"'Bu bir sokak pisti. O yüzden Pazar günü, Cuma sabahı sürdüğünüzden çok farklı bir pist olacak."

"Önerim; aracı, pistin sizden istediğinden daha fazla zorlamayın. Bırakın lastikler ve yol tutuşla birlikte doğru zaman gelsin."

"Monaco'da her şey sabırla ilgili ve sanırım Charles'ın şu anda sahip olmadığı tek şey de bu."

"Ama umarım Freddy Vasseur Miami'den sonra şöyle düşünmüştür: 'Hmm, bunu gerçekten doğru yapamadım.'"

"'Bunun olmasına izin vermemeliydim ve Charles'ın Monako için iyi durumda olduğundan emin olmalıyım.'" dedi.

Leclerc, Monako'da hiç podyuma çıkamadı. 2021'de sıralama turlarında pole pozisyonuna çok yaklaşmışken kaza yapması hafızalara kazınmıştı.

Araçta onarımlar yapılmasına rağmen, yarış öncesi keşif turunda bir tahrik mili sorununun keşfedilmesiyle yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Leclerc geçen sezon Monako'da tekrar pole pozisyonunu elde etti ve yarışın açılış bölümünde ıslak zeminde rahat bir şekilde liderdi. Ancak pit stoplar sırasında yaşanan karışıklık, Ferrari'nin 2022 şampiyonluk mücadelesinin sarsılmaya başlamasıyla onu dördüncülüğe düşürdü.