Windsor: "Leclerc'in mühendisi 'korkakça' davranıyor"
Ferrari'nin eski takım menajeri Peter Windsor, Charles Leclerc'in; mühendisinin telsizden 'korkakça' konuşmasından rahatsız olacağını ve bunun ne takıma ne de pilota bir faydası olmayacağını düşünüyor.
2023 Ferrari için bir başka hayal kırıklığı sezonu oldu, şampiyonluğa geri dönme hedefleri baskın bir Red Bull tarafından yok edildi.
Ferrari en azından Carlos Sainz'ın Singapur'daki galibiyetiyle bu sezon Red Bull'a yenilgiyi tattıran tek takım oldu, ancak diğer 19 yarışın hepsi Red Bull galibiyeti ile sonuçlandı.
Takım, sezon boyunca zayıf oldukları stratejik kararlar konusunda çok çalıştı ve görünüşe göre artık pilotların kararlara daha fazla dahil olmalarına vurgu yapılıyor.
Windsor, Leclerc'in yerinde olsaydı mühendisinden gelen net bilgi eksikliğinden 'rahatsız olacağını' söyledi.
Leclerc'in şu ana kadar sadece dört kez podyuma çıktığı ve Ferrari kariyerinde ivmenin biraz yavaşladığını hissettiği bir sezonda, Windsor bu yarış mühendisi dinamiğinin ona yardımcı olduğuna inanmıyor.
Xavier Marcos Padros, Monakolu pilot 2019'da Ferrari'ye katıldığından beri Leclerc'in yarış mühendisi.
Güçlü bir pilot-mühendis ilişkisinin ne kadar önemli olduğu sorusuna Windsor şu yanıtı verdi: "Bence bu çok önemli."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
"Çünkü birkaç kelimeyle ne kadar çok şey söyleyebilirseniz ve yarış mühendisi ne hakkında konuştuğunuzu hemen anlarsa, zaman kazanabilir ve başka bir şeye daha fazla zaman harcayabilirsiniz."
"Ferrari'nin bu yıl özellikle Charles Leclerc ile zorlanmasının nedenlerinden biri de bu."
"Şunu söylemeliyim ki, mühendis Charles ile fazla konuşuyor ve kararlara ortak olmasını istiyor, sanırım Charles'ın yerinde olsaydım bundan biraz rahatsız olurdum."
"Kış boyunca stratejilerine daha fazla uyum sağlamaları gerektiğini ve sadece 'Sert lastiği kullan Charles' dememeleri gerektiğini tartıştılar. Özellikle Fred Vasseur geldiğinden beri bu tür bir tartışmanın yapıldığı oldukça açık."
"Yarışın ortasında bir pilottan karar vermenize yardımcı olmasını istemezsiniz. Pilotun tek istediği, kararın ne nedenle verildiğini bilmek ve yoluna devam etmektir."
"Charles'ın mühendisinin gerçekten iyi biri olduğundan ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığından eminim, ama işini yapmak yerine korkakça davranıyor gibi görünüyor."
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