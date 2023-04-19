Windsor: "Leclerc, Hamilton ve Verstappen seviyesinde ancak Russell değil"

2023'e girerken birçok isim, Leclerc'in şampiyonluk mücadelesinde güçlü bir pozisyonda olacağını düşünüyordu. Ferrari, 2022'ye çok güçlü bir başlangıç yapmıştı ve Leclerc, 2000'den sonra puan farkı açısından en başarılı başlangıcı yapan Ferrari pilotu olmuştu. Tüm beklentilere rağmen Ferrari sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Leclerc, ilk 3 yarışın ardından 6 puanla şampiyonada 10. sırada yer alırken Russell, podyum mücadelesi verdiği Avustralya'da yarış dışı kalmasının ardından 18 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ferrari ve Mercedes adına yarışan ve henüz şampiyonlukları bulunmayan bu iki isim, alt serilerden beri en dikkat çekici isimlerden ikisi olarak ön plana çıkıyor. Leclerc, GP3 ve Formula 2 serilerinde art arda şampiyonluklar kazanmasının ardından 2018'de F1'e girerken Russell da benzer şekilde şampiyonlukları kazanarak F1'e girdi ancak Leclerc'e göre daha geç bir şekilde üst sıra takımı olan Mercedes'e ulaştı.

Windsor, iki isimden Leclerc'in Hamilton ve Verstappen seviyesinde olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Youtube kanalında konuşan Windsor, "Her zaman Charles'ı Lewis ve Max ile aynı yerde gördüm."

"Bence o, büyük yarış pilotlarının sahip olduğu her şeye sahip ve bu, sürüşünde görünüyor. Melbourne bir yana, araç harika olmasa bile harika sıralama turları atma becerisiyle bunu gösteriyor." dedi.

Windsor, konuşmasına Ferrari'nin stratejide batırmadığı sürece Leclerc'in yarış içerisinde aracından maksimumu alabilecek seviyede olduğunu söyleyerek devam etti.

Russell için ise Windsor, "George bu konuda biraz daha farklı. O, kesinlikle sınırda olan inanılmaz bir performansa sahip. Ancak işler yolunda gitmediğinde, mühendisler ayarlarda doğru tahminde bulunmadığında ya da değişkenler devreye girdiğinde, bu tür durumlarda oynayabileceği daha az alanı var." dedi.