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Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"

Yorumcu Peter Windsor, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında yoğun bir rekabet bekliyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Barselona'daki Pirelli testleri, Charles Leclerc

Peter Windsor'a YouTube'daki bir canlı yayın sırasında Leclerc'in geçmişte birçok hata yaptığı hatırlatıldı.

Monakolu pilot 2022 sezonuna iyi şekilde başladı fakat takımın stratejik hataları, dayanıklılık problemleri ve önemli bireysel hatalar nedeniyle kısa süre içinde şampiyonadaki liderliğini kaybetti.

Örneğin, 26 yaşındaki Leclerc, Fransa'da lider giderken kaza yaptı ve Imola'da da yine aracının kontrolünü kaybetti.

Bunlara hakkında konuşan Windsor, "Bence 2022'den ders aldı ve artık daha iyi bir sürücü. Ayrıca  yılı oldukça iyi bir şekilde bitirdi."

"Lewis'in Ferrari'deki varlığı o kadar etkili olacak ki Charles garajın sessiz tarafında olmaktan faydalanacak."

"Artık en önemli şeyin sadece işine odaklanmak ve mühendisleriyle birlikte çalışmak olduğunu biliyor."

"Yarışları kazanacak ve eğer aracı yeterince iyiyse şampiyon olabilecek kadar hızlı."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Lewis'in Charles'ı hataya zorlamasını beklemiyorum. Elbette yarışın başında birbirlerine çarpıp kaza yapmayacaklarını söylemiyorum. Bu özellikle başlangıçta, George ve Lewis arasında gördüğümüz gibi gerçekleşebilecek bir şey."

"Frédéric Vasseur bu durumu Christian Horner ya da Toto Wolff'tan daha iyi yönetebilir mi, bilemiyorum. Bunu kendimiz öğreneceğiz. Vasseur ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalacak."

"İlk viraja doğru yan yana giderken birbirlerine fazla alan bırakacaklarını sanmıyorum!"

"Leclerc, Lewis'in takıma katılmasıyla kendini daha da zorlayacaktır. Ferrari'de onun dönemi yaşanıyor ve Hamilton'ı yenmek isteyecektir."

"Aptalca hatalar yapacağını sanmıyorum ama kendini çok zorlayacağını düşünüyorum." dedi.

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