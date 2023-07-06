Windsor: "Leclerc, bundan sonra strateji tartışmalarına dahil olmayacak"

F1 Hour isimli bir podcast'e konuşan Windsor, Leclerc'in Ferrari'nin yüzü olarak üstlendiği benzersiz baskıdan bıktığından şüphelendiğini söyledi.

Windsor, "Edindiğim izlenim, Charles'ın Ferrari kariyerinde her alanda iyi olabilmek için çaba sarf ettiği, ancak artık hiçbir şeyin gerçekten işe yaramadığını bildiği bir noktaya geldiği yönünde."

"Bundan sonra sadece bir yarış pilotu olacak, elinden geldiğince iyi bir yarış çıkaracak, ancak başka hiçbir şeye karışmayacak, nitekim kendisine herhangi bir getirisi yok. Politik olarak çok karmaşık bir durumun içinde, etrafında ciddi bir baskı var.

"Dolayısıyla sadece sürüşüne odaklanmalı, kendisi de bunu istiyor gibi."

"Sorun şu ki bence beyni hala temiz bir hafta sonu geçirmek ve bir sonraki adımda neyin yanlış gideceğini merak etmekle meşgul. En büyük sorun da bu."

"Bence aklının bir köşesinde Max'in [Verstappen] ve Lewis'in [Hamilton] sahip olmadığı ve epey karmaşık bir düğüm var."

"Açık konuşmak gerekirse böyle bir düğüm Lewis'in beyninde de olabilirdi, ancak kendisi böyle bir duruma izin vermemeyi ve önüne bakmayı başarabiliyor."

"Tüm bu olanların ardından Ferrari'den ayrılıp aynı seviyede bir takıma gidebilseydi, bunu kesinlikle yapardı. Ancak gidebileceği bir yer yok. Red Bull koltukları dolu, Mercedes de olası bir takas olmadığı sürece değişikliğe yanaşmayacaktır."

"Dolayısıyla muhtemelen kendi hayatıyla ilgili yeni bir yapılanmaya ve her şeyi biraz daha basitleştirmeye ihtiyacı var.

"Peki işler gerçekten çok mu kötü gidiyor?"

"Kanada'ya dönelim: Cuma günü ve üçüncü antrenman seansında çok iyiydi, sıralama turlarında karmaşa yaşanmasaydı yarışta Fernando Alonso ile aynı tempoda olmalıydı. Ferrari'nin orta hızlı virajlardaki hızını da düşünürsek kendisi için daha iyi bir yarış mümkündü.

"Ancak sıralama turlarında her şey alt üst oldu, çünkü lastikleri ideal aralığa getiremediler. Aynı durum İspanya'da da yaşanmıştı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Ferrari'de zihniyet değişimine rağmen bazı alışkanlıkların devam ettiğini vurgulayan Windsor, Kanada'da sıralama turlarında yapılan hatalara anlam veremiyor.

Windsor, "Herkes gibi ben de Fred Vasseur'ün bir şeyleri daha farklı yapacağını umuyorum."

"Kanada'da kendisinin yerinde olsaydım, Leclerc'e 'ikinci bölüme kuru zemin lastikleriyle çıkıyoruz, bununla başa çıkabilecek kabiliyete sahipsin' derdim. Carlos Sainz'ı ise geçiş lastiklerinde tutabilirdim."

"Zaten pist kuruyacaktı, Leclerc'de Red Bull sürmüyordu, şampiyonluğu kaybedecek falan değildi."

"Red Bull iyi bir pist konumu yakalamıştı, dolayısıyla seansa geçiş lastikleriyle başlayabilirdi, peki Ferrari ne diye böyle bir karar aldı? Beş tur atmalarına rağmen bir türlü ideal aralığı yakalayamadılar."

"Bu durum, Formula 1'i etkileyen başka bir sorunu da bize gösteriyor, verilere ve bilgisayarlara bağımlı olmamız nedeniyle herkes aynı şeyi yapma eğiliminde."

"Ferrari'de de durum aynı, strateji ekibi ve mantık çerçevesinde bakan çalışanlar arasında büyük bir çatışma mevcut. Piste geçiş lastikleriyle çıkma, iyi bir zaman turu kaydetme ve kuru zemin lastiklerine geçme fikri strateji ekibine aitti."

"Charles, 'boş versenize, kuru zemin lastiklerine geçeceğiz' demediği her dakikada kendine yazık ediyor. Bence artık her alanda mücadele vermekten vazgeçti ve sadece ona söyleneni yapıyor." dedi.