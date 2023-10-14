Windsor: "Lance Stroll F1'i bırakırsa, babası da bırakmak isteyecektir"

Stroll'ün 2023'te iki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'nun yanında yaşadığı zorluklar, 24 yaşındaki pilotun sezon sonunda sporu bırakma söylentilerini gündeme getirdi.

Bu da son beş yıldır baba Lawrence'ın sahibi olduğu Aston Martin takımının geleceği konusunda şüphelere yol açtı.

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Katar Grand Prix'sinde Alman yayın kuruluşu F1 Insider, Lawrence'ın takımı yeni kurulan Suudi Arabistan devlet fonuna satmayı düşündüğünü ve Aston Martin'in isim sponsorlarından biri olan Suudi petrol şirketi Aramco'nun potansiyel bir 800 milyon euro'luk anlaşma için müzakerelere öncülük ettiğini iddia etti.

Haberde, Lawrence'ın oğlunun kariyerini finanse etmeye devam etme motivasyonunu kaybettiğini belirttiği ve geçen ayki Singapur GP'sinde sıralama turlarında büyük bir kazayla yarış dışı kalması da dahil olmak üzere bir dizi kazanın ardından Stroll'e 2023 sonunda yarış kariyerini sonlandırması için annesinin baskı yaptığı iddia edildi.

Temmuz ayında Stroll'ü 'tüm zamanların en iyi ücretli pilotu' olarak tanımlayan Williams'ın eski şampiyon takım menajeri Windsor, oğlunun bırakmaya karar vermesi halinde babasının burada kalmayacağına inanıyor.

Windsor şunları söyledi: "Lance Stroll'ün sezonunun şu anda ne kadar kötü gittiği ve Lawrence Stroll'ün yaptığı şeyi yapmaya ne kadar devam edeceği göz önüne alındığında, Aston'un geleceği hakkında bazı sorular olduğunu tahmin ediyorum."

"Aston Martin'in 2022 sezonunda 53 milyon dolar zarar ettiğini gördük - bu oldukça fazla bir para, değil mi?"

"Lawrence Stroll'ün çok sayıda yatırımcısı ve bankaları var, ama yine de makul derecede iyi giden bir takım için oldukça fazla bir miktar."

"Ve tabii ki ilk etapta her şeyi satın almak ve tüm parayı fabrikayı yenilemek için fazla harcama yapmak zorunda kaldı.

"Lance, Formula 1'e olan ilgisini tamamen kaybetse ve tüm bunlardan dolayı cesareti kırılsa ve babasına şöyle dese ne olurdu sorusu akla geliyor: 'Artık yarışmak istemiyorum. Ralli, kayak ya da başka bir şey yapmak istiyorum.'"

Peter Windsor, Haberci Fotoğraf: Sutton Images

"Babası bu durumda ne yapacak? İnsanlar onun farklı bir rol üstleneceğini, takım patronu olacağını, Lance'in hâlâ takımın bir parçası olacağını ve Lawrence'ın takımı daha büyük ve daha iyi hale getireceğini ve daha hızlı pilotlar alacağını söylüyor."

"Ama ben öyle yapacağını sanmıyorum, muhtemelen görevinden ayrılmak isteyecektir. Bence parasını geri almak ve üstüne biraz daha kazanmak isteyecek ve sonra bu işten kurtulacak."

"Bence olacak olan bu, çünkü bu işe ilk etapta sadece oğlunun başarı elde etmesini görmek için girdi."

"Şu anda Lance için işler iyi gitmiyor, değil mi?"