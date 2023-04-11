Windsor: "Hulkenberg'i Red Bull'da görmek isterdim"
Peter Windsor'a göre Avustralya'da kusursuz bir yarış çıkaran Nico Hulkenberg çok iyi bir ikinci pilot olabilir.
Geçtiğimiz üç yılı Racing Point/Aston Martin yedek pilotu olarak geçiren ve bu süre zarfında toplam beş yarışa çıkan Nico Hulkenberg, bu yıl deneyimli bir kadro kurmak isteyen Haas ile anlaşarak geri dönmeyi başardı.
İlk üç yarış itibariyle Hulkenberg'in beklentileri aştığı söylenebilir; nitekim kendisi sıralama turlarının tamamında Kevin Magnussen'i geçmeyi, bunu yaparken de iki kez Q3'e kalmayı başardı.
Dokuzuncu başladığı Avustralya GP'sinde yedinci olarak geri döndükten sonraki ilk puanlarına da ulaşan Hulkenberg için şimdiki hedef elbette kariyerinin ilk podyumu!
YouTube kanalında yarışı yorumlarken Hulkenberg'e de değinen Peter Windsor, Alman pilotu ikinci pilot olarak Red Bull'da görmek istediğini söylüyor.
Windsor, "Nico Hulkenberg'in mükemmel sürdüğünü düşünüyorum, tam anlamıyla kusursuzdu. Yarış bittikten sonra aracı kenara çekti, yine de çok iyiydi!
"Kevin Magnussen'in oldukça iyi olduğunu biliyoruz ama yarış boyunca onu gölgede bıraktı. Olağanüstüydü."
"Şunu merak ediyorum: eğer kendisi Red Bull direksiyonuna geçse ve Max Verstappen'in takım arkadaşı olsa acaba neler yapardı?" ,
"Eğer mükemmel ikinci pilottan bahsediyorsanız, onu Valtteri Bottas, potansiyel olarak Carlos Sainz ve kesinlikle Sergio Perez ile birlikte listeye eklemelisiniz." dedi.
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