Windsor, Hamilton'ı Senna'dan ziyade Schumacher'a benzetiyor

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Uzun kariyerine tam yedi şampiyonluk sığdıran Hamilton'ın ismi, tüm zamanların en iyi pilotu tartışmalarında Schumacher ve Senna'nın yanına yazılmakta.

Hamilton'ın kendini daha yakın gördüğü isim Senna, hatta Brezilyalı pilotu bir idol olarak kabul ettiği dahi söylenebilir.

Ancak eski Williams ve Ferrari takım menajeri Peter Windsor, Mercedes pilotunun sürüş stili açısından Schumacher'e daha çok benzediğini söylüyor.

Bir Twitch yayınında Hamilton'ın tekniğini Senna ve Schumacher'inkilerle karşılaştırması istenen Windsor, "Lewis'in Michael'a daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Gazı, frenleri ve direksiyonu kullanma şekli açısından Michael'a benziyor."

"Aslında, birkaç önemli alanda Michael'ın önünde olduğunu düşünüyorum. Özellikle frenleme olmak üzere tüm girdilerinde Michael'dan biraz daha yumuşak tepkilere sahip."

"Lewis'in fren pedalını hissetme şekli ve fren pedalından ayağını çekme hızı, spor tarihindeki tüm sürücülerden daha iyi.

"Bu kadar esnek hareket edebilmesi şaşırtıcı, bence bu onun en güçlü özelliği. Kendisinin varlığı, gaz ve direksiyonla ilgili her türlü güncellemenin yapılabileceği, istikrarlı bir platform sağlıyor."

Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Ayrton Senna, McLaren MP4-6 Honda Fotoğraf: Motorsport Images

"Ayrton'un sürüş stili de Lewis'e çok benziyordu ama kendisi asla virajlara Alain Prost kadar erken giren bir pilot olmadı."

"Eğer bu iki ismi karşılaştırmak için 1988 sezonunu baz alacaksak, o sezon Alain her zaman direksiyonu Ayrton'dan biraz daha erken çeviriyor ve virajları daha hızlı alabiliyordu."

"Ayrton her zaman gaza basıp gücü devreye sokacağı o anı beklemek isterdi, Lewis ve Michael'ın beklemesine ise asla gerek olmadı."

"Tüm bu söylediklerimin ardından 'Ayrton'u bu kadar harika yapan neydi?' diye düşünebilirsiniz. Ayrton'u bu kadar harika yapan şey inanılmaz hassasiyetiydi. Ortalama bir pilot duvara iki santimetre yakın gidebilir, Ayrton ise yarım santimetreye kadar yaklaşırdı, üstelik bunu 100 kez yapardı!"

"Elbette Lewis, elbette Michael, elbette Nigel Mansell, elbette Alain Prost ve elbette Niki Lauda olağanüstü bir muhakeme yeteneğine sahipti, ancak Ayrton daha üst bir seviyedeydi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1'deki başarılarına rağmen, hem Schumacher hem de Senna'nın kariyerleri diğer sürücülerle yaşadıkları bir dizi tatsız olayla gölgelendi.

Sert ve tavizsiz kişiliğiyle bilinen Senna 1990 Japonya GP'sinin ilk turunda eski takım arkadaşı Prost'u kasıtlı olarak saf dışı bırakırken, Schumacher ise 1994 ve 1997'de şampiyonu belirleyen yarışlarda Williams sürücüleri Damon Hill ve Jacques Villeneuve ile temas etti.

Hamilton'ın pist üstünde bu tür temaslar yaşamadığını söyleyen Windsor, bu durumun kendisine Schumacher ve Senna karşısında önemli bir avantaj sağladığını düşünüyor.

Windsor, "Pist üstündeki davranışlardan söz ediyorsak, Lewis'in her ikisinden de çok daha üstün olduğunu düşünüyorum, nitekim gerçekten kirli bir şey yapmıyor."

"Lewis'in yaptığı her şey zor, etkileyici ve zaman zaman gözyaşlarıyla sonuçlanıyor. Genel olarak konuşursak, asla kirli hareketler yapmıyor."

"Birçoğunuzun 'Max Verstappen ile Silverstone'da yaşadıklarına ne demeli' diye soracağınızı biliyorum. Ama şunu unutmayın ki bu iki pilot Silverstone'da ilk turun yarısını yan yana, birbirlerine bir santimetre mesafede geçirdiler. Luffield'den çıkıyorlar ve Max biraz hız kaybediyor, peki Lewis ne yapacak, arkada mı kalacak? Hayır, sağa doğru gidecek.

"Lewis'in hırslı bir hamle yaptığını inkar etmiyorum, ama aynı şekilde, onunla yarım tur boyunca teker tekere yarışan Max de 'Lewis şimdi iç çizgiyi alacak, Luffield'den çıkarken hız kaybettim' diyebilirdi."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"İşte bu yüzden her zaman bu kazanın 50-50 olduğunu söylüyorum çünkü Niki Lauda, Alain Prost felsefesine göre başka bir pilotla temas etmemek, farkı açıp gitmek kadar önemli."

"Genel olarak konuşursak, Lewis temiz sürüşün bir örneğiyken, Ayrton ve Michael bunun tam tersiydi."

"Michael'ın Ayrton'un sürüş tarzını örnek aldığını söyleyebilirsiniz, ancak Ayrton Formula 3'te Martin Brundle ile fren testi yapıyordu -bunu 1987 Belçika GP'sinde Nigel'a da yapmıştı."

"Michael da bu tür olaylara karıştı, ancak kendisi Ayrton'un muhtemelen asla yapmayacağı bir şeyi de yaptı; Fernando Alonso'nun pole pozisyonu almasını engellemek için kasten kaza yaptı!"

"Ayrton'ın asla böyle bir şey yapacağını ve böyle bir çözümün aklından geçeceğini hiç sanmıyorum. Aslında bunu yapabilecek çok fazla pilot yok, ancak Michael yaptı.

"Daha sonra, 'bilirsiniz, futbolda böyle şeyler çok oluyor ve ben sadece diğer sporlarda gördüğüm şeyi yapıyordum' dedi."

"Özetlemek gerekirse, sürüş stili açısından Lewis'i Michael'a Ayrton'dan daha yakın buluyorum. Ancak pist üstündeki davranışlar açısından Lewis'i kesinlikle ikisinin de önüne koyuyorum." dedi.