Windsor, Hamilton'ı Senna'dan ziyade Schumacher'a benzetiyor

Uzun kariyerine tam yedi şampiyonluk sığdıran Hamilton'ın ismi, tüm zamanların en iyi pilotu tartışmalarında Schumacher ve Senna'nın yanına yazılmakta.

Hamilton'ın kendini daha yakın gördüğü isim Senna, hatta Brezilyalı pilotu bir idol olarak kabul ettiği dahi söylenebilir.

Ancak eski Williams ve Ferrari takım menajeri Peter Windsor, Mercedes pilotunun sürüş stili açısından Schumacher'e daha çok benzediğini söylüyor.

Bir Twitch yayınında Hamilton'ın tekniğini Senna ve Schumacher'inkilerle karşılaştırması istenen Windsor, "Lewis'in Michael'a daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Gazı, frenleri ve direksiyonu kullanma şekli açısından Michael'a benziyor."

"Aslında, birkaç önemli alanda Michael'ın önünde olduğunu düşünüyorum. Özellikle frenleme olmak üzere tüm girdilerinde Michael'dan biraz daha yumuşak tepkilere sahip."

"Lewis'in fren pedalını hissetme şekli ve fren pedalından ayağını çekme hızı, spor tarihindeki tüm sürücülerden daha iyi.

"Bu kadar esnek hareket edebilmesi şaşırtıcı, bence bu onun en güçlü özelliği. Kendisinin varlığı, gaz ve direksiyonla ilgili her türlü güncellemenin yapılabileceği, istikrarlı bir platform sağlıyor."

"Ayrton'un sürüş stili de Lewis'e çok benziyordu ama kendisi asla virajlara Alain Prost kadar erken giren bir pilot olmadı."

"Eğer bu iki ismi karşılaştırmak için 1988 sezonunu baz alacaksak, o sezon Alain her zaman direksiyonu Ayrton'dan biraz daha erken çeviriyor ve virajları daha hızlı alabiliyordu."

"Ayrton her zaman gaza basıp gücü devreye sokacağı o anı beklemek isterdi, Lewis ve Michael'ın beklemesine ise asla gerek olmadı."

"Tüm bu söylediklerimin ardından 'Ayrton'u bu kadar harika yapan neydi?' diye düşünebilirsiniz. Ayrton'u bu kadar harika yapan şey inanılmaz hassasiyetiydi. Ortalama bir pilot duvara iki santimetre yakın gidebilir, Ayrton ise yarım santimetreye kadar yaklaşırdı, üstelik bunu 100 kez yapardı!"

"Elbette Lewis, elbette Michael, elbette Nigel Mansell, elbette Alain Prost ve elbette Niki Lauda olağanüstü bir muhakeme yeteneğine sahipti, ancak Ayrton daha üst bir seviyedeydi." dedi.

F1'deki başarılarına rağmen, hem Schumacher hem de Senna'nın kariyerleri diğer sürücülerle yaşadıkları bir dizi tatsız olayla gölgelendi.

Sert ve tavizsiz kişiliğiyle bilinen Senna 1990 Japonya GP'sinin ilk turunda eski takım arkadaşı Prost'u kasıtlı olarak saf dışı bırakırken, Schumacher ise 1994 ve 1997'de şampiyonu belirleyen yarışlarda Williams sürücüleri Damon Hill ve Jacques Villeneuve ile temas etti.

Hamilton'ın pist üstünde bu tür temaslar yaşamadığını söyleyen Windsor, bu durumun kendisine Schumacher ve Senna karşısında önemli bir avantaj sağladığını düşünüyor.

Windsor, "Pist üstündeki davranışlardan söz ediyorsak, Lewis'in her ikisinden de çok daha üstün olduğunu düşünüyorum, nitekim gerçekten kirli bir şey yapmıyor."

"Lewis'in yaptığı her şey zor, etkileyici ve zaman zaman gözyaşlarıyla sonuçlanıyor. Genel olarak konuşursak, asla kirli hareketler yapmıyor."

"Birçoğunuzun 'Max Verstappen ile Silverstone'da yaşadıklarına ne demeli' diye soracağınızı biliyorum. Ama şunu unutmayın ki bu iki pilot Silverstone'da ilk turun yarısını yan yana, birbirlerine bir santimetre mesafede geçirdiler. Luffield'den çıkıyorlar ve Max biraz hız kaybediyor, peki Lewis ne yapacak, arkada mı kalacak? Hayır, sağa doğru gidecek.

"Lewis'in hırslı bir hamle yaptığını inkar etmiyorum, ama aynı şekilde, onunla yarım tur boyunca teker tekere yarışan Max de 'Lewis şimdi iç çizgiyi alacak, Luffield'den çıkarken hız kaybettim' diyebilirdi."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images