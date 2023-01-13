Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Mercedes'in W13'te yanlış yolda ilerlemesini, simülasyondaki tek bir hata tetiklemiş Sonraki / Aston Martin, işe alım sürecini yavaşlatacak
Formula 1 Haberler

Windsor, Hamilton'ı Senna'dan ziyade Schumacher'a benzetiyor

Formula 1 dünyasının önde gelen isimlerinden Peter Windsor, Lewis Hamilton'ın birkaç açıdan Michael Schumacher ve Ayrton Senna'yı geride bıraktığını düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Windsor, Hamilton'ı Senna'dan ziyade Schumacher'a benzetiyor
Haberi dinle

Uzun kariyerine tam yedi şampiyonluk sığdıran Hamilton'ın ismi, tüm zamanların en iyi pilotu tartışmalarında Schumacher ve Senna'nın yanına yazılmakta.

Hamilton'ın kendini daha yakın gördüğü isim Senna, hatta Brezilyalı pilotu bir idol olarak kabul ettiği dahi söylenebilir. 

Ancak eski Williams ve Ferrari takım menajeri Peter Windsor, Mercedes pilotunun sürüş stili açısından Schumacher'e daha çok benzediğini söylüyor.

Bir Twitch yayınında Hamilton'ın tekniğini Senna ve Schumacher'inkilerle karşılaştırması istenen Windsor, "Lewis'in Michael'a daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Gazı, frenleri ve direksiyonu kullanma şekli açısından Michael'a benziyor."

"Aslında, birkaç önemli alanda Michael'ın önünde olduğunu düşünüyorum. Özellikle frenleme olmak üzere tüm girdilerinde Michael'dan biraz daha yumuşak tepkilere sahip."

"Lewis'in fren pedalını hissetme şekli ve fren pedalından ayağını çekme hızı, spor tarihindeki tüm sürücülerden daha iyi.

"Bu kadar esnek hareket edebilmesi şaşırtıcı, bence bu onun en güçlü özelliği. Kendisinin varlığı, gaz ve direksiyonla ilgili her türlü güncellemenin yapılabileceği, istikrarlı bir platform sağlıyor."

Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Ayrton Senna, McLaren MP4-6 Honda

Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Ayrton Senna, McLaren MP4-6 Honda

Fotoğraf: Motorsport Images

"Ayrton'un sürüş stili de Lewis'e çok benziyordu ama kendisi asla virajlara Alain Prost kadar erken giren bir pilot olmadı."

"Eğer bu iki ismi karşılaştırmak için 1988 sezonunu baz alacaksak, o sezon Alain her zaman direksiyonu Ayrton'dan biraz daha erken çeviriyor ve virajları daha hızlı alabiliyordu."

"Ayrton her zaman gaza basıp gücü devreye sokacağı o anı beklemek isterdi, Lewis ve Michael'ın beklemesine ise asla gerek olmadı."

"Tüm bu söylediklerimin ardından 'Ayrton'u bu kadar harika yapan neydi?' diye düşünebilirsiniz. Ayrton'u bu kadar harika yapan şey inanılmaz hassasiyetiydi. Ortalama bir pilot duvara iki santimetre yakın gidebilir, Ayrton ise yarım santimetreye kadar yaklaşırdı, üstelik bunu 100 kez yapardı!"

"Elbette Lewis, elbette Michael, elbette Nigel Mansell, elbette Alain Prost ve elbette Niki Lauda olağanüstü bir muhakeme yeteneğine sahipti, ancak Ayrton daha üst bir seviyedeydi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1'deki başarılarına rağmen, hem Schumacher hem de Senna'nın kariyerleri diğer sürücülerle yaşadıkları bir dizi tatsız olayla gölgelendi.

Sert ve tavizsiz kişiliğiyle bilinen Senna 1990 Japonya GP'sinin ilk turunda eski takım arkadaşı Prost'u kasıtlı olarak saf dışı bırakırken, Schumacher ise 1994 ve 1997'de şampiyonu belirleyen yarışlarda Williams sürücüleri Damon Hill ve Jacques Villeneuve ile temas etti.

Hamilton'ın pist üstünde bu tür temaslar yaşamadığını söyleyen Windsor, bu durumun kendisine Schumacher ve Senna karşısında önemli bir avantaj sağladığını düşünüyor.

Windsor, "Pist üstündeki davranışlardan söz ediyorsak, Lewis'in her ikisinden de çok daha üstün olduğunu düşünüyorum, nitekim gerçekten kirli bir şey yapmıyor."

"Lewis'in yaptığı her şey zor, etkileyici ve zaman zaman gözyaşlarıyla sonuçlanıyor. Genel olarak konuşursak, asla kirli hareketler yapmıyor."

"Birçoğunuzun 'Max Verstappen ile Silverstone'da yaşadıklarına ne demeli' diye soracağınızı biliyorum. Ama şunu unutmayın ki bu iki pilot Silverstone'da ilk turun yarısını yan yana, birbirlerine bir santimetre mesafede geçirdiler. Luffield'den çıkıyorlar ve Max biraz hız kaybediyor, peki Lewis ne yapacak, arkada mı kalacak? Hayır, sağa doğru gidecek.

"Lewis'in hırslı bir hamle yaptığını inkar etmiyorum, ama aynı şekilde, onunla yarım tur boyunca teker tekere yarışan Max de 'Lewis şimdi iç çizgiyi alacak, Luffield'den çıkarken hız kaybettim' diyebilirdi."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"İşte bu yüzden her zaman bu kazanın 50-50 olduğunu söylüyorum çünkü Niki Lauda, Alain Prost felsefesine göre başka bir pilotla temas etmemek, farkı açıp gitmek kadar önemli."

"Genel olarak konuşursak, Lewis temiz sürüşün bir örneğiyken, Ayrton ve Michael bunun tam tersiydi."

"Michael'ın Ayrton'un sürüş tarzını örnek aldığını söyleyebilirsiniz, ancak Ayrton Formula 3'te Martin Brundle ile fren testi yapıyordu -bunu 1987 Belçika GP'sinde Nigel'a da yapmıştı."

"Michael da bu tür olaylara karıştı, ancak kendisi Ayrton'un muhtemelen asla yapmayacağı bir şeyi de yaptı; Fernando Alonso'nun pole pozisyonu almasını engellemek için kasten kaza yaptı!"

"Ayrton'ın asla böyle bir şey yapacağını ve böyle bir çözümün aklından geçeceğini hiç sanmıyorum. Aslında bunu yapabilecek çok fazla pilot yok, ancak Michael yaptı.

"Daha sonra, 'bilirsiniz, futbolda böyle şeyler çok oluyor ve ben sadece diğer sporlarda gördüğüm şeyi yapıyordum' dedi."

"Özetlemek gerekirse, sürüş stili açısından Lewis'i Michael'a Ayrton'dan daha yakın buluyorum. Ancak pist üstündeki davranışlar açısından Lewis'i kesinlikle ikisinin de önüne koyuyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes'in W13'te yanlış yolda ilerlemesini, simülasyondaki tek bir hata tetiklemiş
Önceki haber

Mercedes'in W13'te yanlış yolda ilerlemesini, simülasyondaki tek bir hata tetiklemiş
Sonraki haber

Aston Martin, işe alım sürecini yavaşlatacak

Aston Martin, işe alım sürecini yavaşlatacak
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Aston Martin, işe alım sürecini yavaşlatacak
Formula 1

Aston Martin, işe alım sürecini yavaşlatacak

Ben Sulayem: "Takımlar artık onları izlediğimizi biliyor"
Formula 1

Ben Sulayem: "Takımlar artık onları izlediğimizi biliyor"

2023 Dakar Rallisi 12. Etap: Motosiklet klasmanında galip Cornejo, Price rallinin yeni lideri! Dakar
Dakar

2023 Dakar Rallisi 12. Etap: Motosiklet klasmanında galip Cornejo, Price rallinin yeni lideri!

Son Haberler

AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti

AlphaTauri AT04, FIA'nın zorunlu çarpışma testini başarıyla geçti.

Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider
Formula E Formula E

Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider

Jean-Eric Vergne, Mexico City E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey
Formula E Formula E

Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey

Dünyanın en rekabetçi motor sporları serilerinden biri olan Formula E'nin 9. sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Mexico City E-Prix'siyle start alacak. Biz de sizler için Formula E'nin 9. sezonu öncesinde bilmeniz gerekenleri derledik.

Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir
IMSA IMSA

Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, beklenmedik bir el ameliyatı nedeniyle bu ay gerçekleşecek Daytona 24 Saat yarışlarında yer alamayabilir.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.