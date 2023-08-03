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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Windsor: "Hamilton ve Leclerc Red Bull'a geçse bile Verstappen'i yenemezlerdi"

Peter Windsor, takımların lider pilotlarının yer değiştirmesi halinde neler olabileceği hakkında yorumlarda bulundu.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Bu yılki şampiyonada Verstappen, tüm pilotlar için gridde 'yenilmesi gereken kişi' olarak yer alıyor.

12 yarışta elde ettiği 10 galibiyetle 2022'de kendisine ait olan bir sezonda en fazla galibiyet rekorunu (15) kırma yolunda ilerliyor. Ayrıca büyük bir sürpriz olmazsa üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu da elde edecek gibi görünüyor.

Verstappen'in peş peşe sekiz galibiyetle Sebastian Vettel'in 2013'te elde ettiği üst üste en fazla galibiyet rekorunu egale etmesine de ramak kaldı.

Verstappen'in kurduğu üstünlük, Lewis Hamilton ya da Charles Leclerc gibi diğer pilotların Red Bull'a geçmesi durumunda neler olacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Bu soru F1 uzmanı Windsor'a yöneltildi ve Windsor şu yanıtı verdi: "Max'in Mercedes'te, Lewis'in ve Charles'ın Red Bull'da nasıl olacağını hayal edelim."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bence Lewis ve Charles, Red Bull'da çok çok iyi olurlardı, ama Red Bull'da Max'i yeneceklerine inanmıyorum."

"Çünkü Max, Formula 1'in hiçbir döneminde görmediğimiz bir şekilde kendine çok güveniyor. Adrian Newey liderliğindeki mühendislik ekibiyle tam bir uyum içinde ve takımın, Verstappen'in ne demek istediğini anlamaları için neredeyse hiç konuşmasına gerek yok."

"Mükemmelliğin sınırlarını zorluyor ama bence mükemmel değil, çünkü hiçbir insan mükemmel bir tur atıp aracı mükemmel bir şekilde süremez ama muhtemelen buna spor tarihindeki diğer tüm pilotlardan daha fazla yaklaşıyor. İnanılmaz bir mühendisi, inanılmaz bir aracı var ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Önemli olan da bu."

"Evet, tüm bu pilotların yer değiştirmesini görmek eğlenceli olurdu ama en ilginç olanı hangisi olurdu?" diye ekledi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, in Parc Ferme

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Norris, diğer takımlara geçmeyi düşünmüş

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Zeynep Taş
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