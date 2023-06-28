Windsor: "Hamilton, Red Bull'da yarışsaydı, Verstappen'i yenemezdi"
Peter Windsor'a göre Lewis Hamilton, Red Bull'da Max Verstappen ile takım arkadaşı olduğu takdirde Hollandalı pilotu yenemez.
Lewis Hamilton, elde ettiği başarılarla şu anda tarihin en başarılı Formula 1 pilotlarından birisi hatta en iyisi konumunda.
Galibiyet, pole pozisyonu, podyum ve daha pek çok rekoru elinde tutan Hamilton, son şampiyonluğunu 2020 yılında aldı.
Son iki yılda F1'e Max Verstappen damga vuruyor ve bu yıl da üçüncü şampiyonluğuna doğru gidiyor.
Ünlü F1 gazetecisi Peter Windsor, Hamilton ile Verstappen'in aynı araçlara sahip olmaları halinde kazanan tarafın Hollandalı sürücü olacağını iddia etti.
YouTube kanalındaki bir videoda Windsor, "Takım arkadaşı olabilmeleri için tabii ki Lewis Hamilton'ın Red Bull'a katılması gerekiyor ve böyle bir durumda kazanan Max olur."
"Verstappen'in Christian Horner ile ama en önemlisi Adrian Newey ile harika bir ilişkisi var. Max, Adrian'ı iyi tanıyor, o da Max'i iyi tanıyor."
"Elbette Hamilton onlara katılsaydı Mercedes'te olduğundan çok daha iyi sonuçlar alırdı. Belki bazen sıralamalarda Max'in önüne geçebilirdi."
"Fakat genel tablo hakkında konuşursak, Russell, Hamilton ya da Leclerc olmanız fark etmez, bence Verstappen ve Newey ikilisini yenmek neredeyse imkansız." dedi.
Windsor daha önce Fernando Alonso'nun da Verstappen'den daha iyi olmadığını savunmuştu.
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