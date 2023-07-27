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Windsor: "Hamilton bu yıl sürüş stilini değiştirdi"

Formula 1 dünyasının önemli gazetecilerinden Peter Windsor'a göre Mercedes W14'e alışmaya çalışan Lewis Hamilton, sürüş stilini geç frenajı esas alacak şekilde değiştirdi.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Son iki yıldır kariyerinin en kötü araçlarını kullanan Lewis Hamilton, bu süreçte yalnızca bir pole pozisyonu elde edebildi, galibiyet ise hiç olmadığı kadar uzak bir ihtimal.

Yine de 38 yaşındaki Hamilton için sekizinci şampiyonluk hedefi geçerliliğini koruyor, kendisi bu amaçla halen daha iyi olmak için çabalıyor.

Hamilton'ın çabalarına bir uzman gözüyle yaklaşan Peter Windsor ise bambaşka bir teoriyle karşımızda: Hamilton, sürüş stilini tamamen değiştirmiş vaziyette!

YouTube kanalından yaptığı bir canlı yayında konuşan Windsor, "Lewis'in Monako'da yaptıkları benim için gerçekten sürpriz oldu. Barselona'da da soğuk havada lastiklerden ve son virajdan çok iyi faydalanabiliyordu."

"Bir göz attığımda, Lewis'in virajları dönerken ön lastikleri daha iyi çalıştırabildiğini ve virajın ilk kısmını biraz genişten aldığını görüyorum, son dönemde kariyerinde hiç olmadığı kadar geç fren yapıyor."

"Kendisi büyük ihtimalle W14'ü sürmenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyor, ön lastiklerin çalıştığından emin olmadan hiçbir şey yapmıyor."

"Benzersiz bir sürüş stili diyebilirim, aslında biraz da Fernando Alonso'ya benziyor. Fernando virajlarda direksiyona yükleniyor, Lewis daha esnek."

"Vites geçişleri halen kusursuz, fakat artık virajlara daha geç giriyor. Düzlük sonrası daha fazla fren yapıyor."

"Görünen o ki Lewis sürüş stilini değiştirdi, bu aracı sürebilmesinin başka yolu yok."

"Lewis'in halen erken fren yapmayı ve virajları hızlıca dönmeyi sevdiğini düşünüyorum, bunu yıllar boyunca iyi araçlarda göstermeyi başardı."

"Ancak harika bir aracınız yokken kendinizin ötesine geçmeniz ve başka şeyler denemeniz gerekir. Aslında bunu yapabilmesi onun yeteneğinin bir işareti." dedi.

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