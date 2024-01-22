Windsor: "Hamilton ayrılırsa, Leclerc Mercedes'e geçebilir"

Eski takım yöneticisi ve deneyimli gazeteci Peter Windsor bu kez Lewis Hamilton'ı gelecekte nelerin beklediği hakkında konuştu.

39 yaşındaki Hamilton, son iki sezonda yarış kazanamadı ancak geçen yıl şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı ve "geri kalanların en iyisi" oldu.

Windsor, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın yarışmaya devam edip etmemesinde Mercedes'in performansının belirleyici bir rol oynayacağını düşünüyor.

Eğer emekli olmayı seçerse yeri için Ferrari pilotu Charles Leclerc'i aday olarak gösteriyor.

Windsor, "Mercedes bu yıl iyi bir araca sahip olmazsa Lewis Hamilton'ın daha fazla yarışacağını düşünmüyorum."

"Eğer Lewis yakında emekli olacağını açıklarsa - açıklayacağını söylemiyorum ama açıklarsa - o zaman Leclerc Mercedes'le anlaşabilir." dedi.

Leclerc'in mevcut sözleşmesi 2024 sezonunun sonuna kadar devam ediyor fakat son dönemde Ferrari ile uzun vadeli bir anlaşma yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Hamilton'ın sözleşmesi ise 2025 yılının sonuna kadar devam ediyor.