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Windsor, Formula 1’in küfürlü konuşmalardan dolayı ‘davranış kuralı’ uygulamasını istiyor

Max Verstappen’in öfkesini birçok kez küfrederek Gianpiero Lambiase’ye boşaltmasının ardından Peter Windsor, Formula 1’in telsiz iletişimi için ‘konuşma dili kuralı’ getirmesi gerektiğine inanıyor.

Editör Jamila Rustamova
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Lando Norris, McLaren MCL60 yarış başlangıcında pistte

Amerika Grand Prix’sinde ön tarafta yarışıyor olmasına rağmen Verstappen, frenleme sorunuyla uğraşıyordu ve yarış mühendisi Lambies’e sorununu anlatmıştı.

Verstappen, “Dostum, bu frenler düne kıyasla b*k gibi. Ne b*ktan bir şey!” demişti.

Sonrasında yarış mühendisi ona hızının düştüğünü söylediğinde Verstappen, “Biliyorum adamım, frenlerim sadece b*k gibi.” cevabını vermişti.

Yarış mühendisinin, frenleme esnasında yaptığı anlık telsiz mesajlarından dolayı oldukça sinirlenen Verstappen, Austin yarış hafta sonunda küfreden tek kişi değildi.

Yuki Tsunoda’nın cuma ve cumartesi günü geleneksel “Ne s*k*m oluyor’ küfürlerine ek olarak Charles Leclerc, Nico Hulkenberg, Lance Stroll ve Lewis Hamilton gibi isimlerin küfürleri de yayıncı FOM tarafından sansürlendi.

Eski Ferrari takım menajeri Peter Windsor, genç izleyici kitlesine ulaşmaya çalışan Formula 1’in, davranış kuralları uygulaması için harekete geçmesini istedi.

Windsor, YouTube kanalında şunları söyledi: “İlginç bir şekilde telsiz konuşmalarında çok öfkeliydi. Yarış mühendisi Gianpiero için biraz üzüldüm.”

“Max’e, genellikle ‘Lewis’le aranda şu kadar mesafe var’ gibi şeyleri haber verdiğinde, Max’in frenleme noktasında normalde yapmadığı şeyi yapmaya odaklanmışken söylüyordu.”

“Telsizi açıyorsunuz ve onlar da ‘Ah, Lewis’in 4,5 saniye önündesin’ diyor. O da ‘Frenleme yaparken benimle konuşma’ dedi. Aslında frenlemeyle ilgili konuşurken daha fazla küfretmişti.”

“Max, üç kez dünya şampiyonusun, bunu yapamazsın. Sansürlediler tabii ki fakat bu günlerde Formula 1 izleyen küçük çocuklar çok fazla.”

“Bence konuşmayla ilgili bir tür davranış kuralı olması gerekiyor. Çünkü günümüzde küçük çocuklar bile sansürün ne anlama geldiğini biliyorlar değil mi? Bu yüzden bundan daha fazla olmasına gerek yok.”

Esteban Ocon, Alpine A523 George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 ve Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523 George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 ve Pierre Gasly, Alpine A523

Windsor, telsizden duyduğumuz konuşma dilinden dolayı Bernie Ecclestone ve Ralf Schumacher’ı suçluyor.

Eski takım menajerine göre 6 Grand Prix zaferi olan Schumacher telsizde takımına ilk kez ‘s*ktir’ dediğinde, Ecclestone bunun çok komik olduğunu düşündü ve karşısını alabilecekken bu konuda hiçbir şey yapmadı.

Windsor, “Bernie her şeyi, yıllar önce Ralf Schumacher telsizde duyulan ilk ‘s*ktir’ küfrünü ettiğinde buna izin vermesiyle başlattı.”

“Bernie bunun çok komik olduğunu ve Formula 1 için de gerçekten iyi olduğunu sanıyordu.”

“Bugün karşı olduğum sebepten dolayı o zamanlarda buna karşıydım. Bence küçük çocuklarınız varsa ve genç izleyici kitlesine ulaşmaya çalışıyorsanız, böyle şeylere izin vermemelisiniz.”

“Diğer sporlarda da buna izin verilmiyor ve Formula 1’de de izin verilmemeli. Silmekte de iyi iş çıkarmışlar, biliyorum, ama bir gün gözden kaçıracaklar.” dedi.

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