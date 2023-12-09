Windsor: "Ferrari'nin Newey kararı muhtemelen onlara Verstappen'e mal oldu"

Bugüne kadar Formula 1 otomobili tasarlamış en büyük mühendislerden biri olarak kabul edilen Newey'nin kazandığı şampiyonluk sayısı, Red Bull'un 2023'teki çifte şampiyonluğundan sonra 25'e ulaştı ve bu sayı spordaki herhangi bir kişiden çok daha fazla şampiyonluk anlamına geliyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner'ın deyimiyle 'havayı görme' yeteneği Newey'i rakip tasarım gurularından ayıran en önemli özelliği.

Red Bull'un 2014'te motor tedarikçisi Renault'nun topu taca atmasıyla sona eren şampiyonluk serüveninin ardından Horner, Newey'nin Ferrari ile sözleşme imzalamaya yarım saat kadar yakın olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz ay Eff Won podcast'ine verdiği demeçte Horner, "Adrian ayrılmaya çok yaklaştı, [Ferrari'ye] imza atmasına yarım saat kalmıştı."

"Ferrari onun için çok uğraştı. Ona dünyayı vaat ettiler. Bir Hollywood yaşam tarzına sahip olabilir, her gün Monako'dan fabrikaya uçabilir ve hiç vergi ödemezdiniz. Sadece bir otomobil tasarlayamaya odaklanabilirdi." dedi.

Ancak Red Bull takım patronu onu kalmaya ikna etmeyi başardı ve neredeyse on yıl sonra Red Bull bir kez daha Formula 1'in en baskın gücü oldu.

Yeni yer etkili aerodinamik çağda altı yarış dışında tüm yarışları kazanan Newey tasarımı otomobillerin, özellikle Verstappen'in ellerinde, önümüzdeki yıllarda da hüküm süreceği tahmin ediliyor.

Ferrari'nin eski takım menajeri Peter Windsor, Ferrari'nin 64 yaşındaki tasarımcıyla anlaşmak için milyarlar harcamış olması halinde neler olabileceğini aklından geçirdiğini söylüyor.

Sezon sonrası YouTube yayınında Windsor, "Max'i bir Ferrari'de görmek çok güzel olurdu, değil mi?"

"Diğer tüm takımların aptallığından ve bir adamın, Adrian Newey'nin, herkesi nasıl gülünç duruma düşürdüğünden bahsediyorum."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

"Eğer Ferrari'nin sekiz yıl önce, hatta yedi yıl ya da altı yıl önce Adrian'ı işe alacak, ona iki milyar ya da her neyse ödeyecek aklı olsaydı. Şimdiye kadar dört ya da beş Dünya Şampiyonası kazanmış olacakları için tüm paralarını ve daha fazlasını geri alırlardı."

"Ferrari'nin bunu yapmaması bence Adrian'ın şu anda herkesi aptal gibi göstermesinden daha aptalca."

"Çünkü Ferrari'ye gitmiş olsaydı, Ferrari'nin daha fazla şampiyonluk kazanacağına hiç şüphe yok."

"Muhtemelen Max de onunla birlikte giderdi."

"Bunu yapmadılar, değil mi? Yapmadılar." dedi.

Bu yılın başlarında Red Bull Newey ile yeni bir sözleşme uzatırken Verstappen'in sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Ancak üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen, Red Bull günleri sona erdiğinde Ferrari'ye geçmeyi reddetmedi.

Gazzetta dello Sport'un haftalık dergisi Sportweek'e verdiği röportajda Verstappen, "Bu sporda inanılmaz bir geçmişleri var ve rekabet etmek için harika bir rakip. Mevcut kontratım sona erdiğinde 31 yaşında olacağım ve hala iyi işler yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.