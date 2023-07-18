Windsor: "Ferrari'nin Hamilton'a cazip geldiğini sanmıyorum"

Mercedes'teki 11. sezonunu geçirmekte olan Hamilton, büyük başarılar elde ettiği ve neredeyse tüm rekorları kırdığı takımla sözleşmesinin de son senesinde.

Birçok kişi kendisinin Mercedes ile yola devam etmesini bekliyor, ancak emekliliğin yanı sıra takım değiştirmek de Hamilton için ciddi bir seçenek konumunda.

En çok konuşulan takımsa senelerdir olduğu üzere Ferrari, son aylardaki Mercedes-Charles Leclerc haberleri de bu ihtimali arttırıyor.

Hamilton'ı en yakından tanıyan isimlerden Peter Windsor ise yedi kez dünya şampiyonunun takım değiştireceğini düşünmüyor.

YouTube hesabındaki bir canlı yayın esnasında konuşan Windsor, "Ferrari'nin kendisine cazip geleceğini düşünmüyorum."

"Evet, kendisi Formula 3'te Fred Vasseur ile çalışmış ve onu tanıyor, Fred'in de muhakkak kendisine teklifi olacaktır."

"Peki, Ferrari'ye gitmezse tüm bu kaos içinde nereye gidecek? Red Bull koltuğuna oturamayacak, o yüzden olduğu yerde kalacak."

"Lewis büyük ihtimalle Britanya GP'sinden sonra uçağa binmiş ve 'McLaren'e bakın, işleri yoluna koydular, biz de koyabiliriz' diyecek."

"Sonrasında ise Toto ile konuşacak ve 'McLaren hızlı virajlarda çok iyi, bizim de aynısını yapmamız gerekiyor' diyecek."

"Ama elbette 'hızlı virajlarda gerçekten hızlı olmak istiyoruz' demek başka bir şey, hızlı virajlarda hızlı olmak başka bir şey."

"Mercedes'in fevri davranmaması ve Macaristan'da neler olacağını gerçekten görmeleri gerektiğini düşünüyorum."

"Eğer ki McLaren sayısal olarak Red Bull dışında herkesi yine geçerse, o zaman 2023 kitabında yeni bir bölümümüz olacak. Çünkü yeni bir hikayeye başlamış olacağız."