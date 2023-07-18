Windsor: "Ferrari'nin Hamilton'a cazip geldiğini sanmıyorum"
Formula 1 camiasının önde gelen isimlerinden Peter Windsor'a göre daha iyi bir seçeneği olmayan Lewis Hamilton büyük ihtimalle Mercedes'te kalacak.
Mercedes'teki 11. sezonunu geçirmekte olan Hamilton, büyük başarılar elde ettiği ve neredeyse tüm rekorları kırdığı takımla sözleşmesinin de son senesinde.
Birçok kişi kendisinin Mercedes ile yola devam etmesini bekliyor, ancak emekliliğin yanı sıra takım değiştirmek de Hamilton için ciddi bir seçenek konumunda.
En çok konuşulan takımsa senelerdir olduğu üzere Ferrari, son aylardaki Mercedes-Charles Leclerc haberleri de bu ihtimali arttırıyor.
Hamilton'ı en yakından tanıyan isimlerden Peter Windsor ise yedi kez dünya şampiyonunun takım değiştireceğini düşünmüyor.
YouTube hesabındaki bir canlı yayın esnasında konuşan Windsor, "Ferrari'nin kendisine cazip geleceğini düşünmüyorum."
"Evet, kendisi Formula 3'te Fred Vasseur ile çalışmış ve onu tanıyor, Fred'in de muhakkak kendisine teklifi olacaktır."
"Peki, Ferrari'ye gitmezse tüm bu kaos içinde nereye gidecek? Red Bull koltuğuna oturamayacak, o yüzden olduğu yerde kalacak."
"Lewis büyük ihtimalle Britanya GP'sinden sonra uçağa binmiş ve 'McLaren'e bakın, işleri yoluna koydular, biz de koyabiliriz' diyecek."
"Sonrasında ise Toto ile konuşacak ve 'McLaren hızlı virajlarda çok iyi, bizim de aynısını yapmamız gerekiyor' diyecek."
"Ama elbette 'hızlı virajlarda gerçekten hızlı olmak istiyoruz' demek başka bir şey, hızlı virajlarda hızlı olmak başka bir şey."
"Mercedes'in fevri davranmaması ve Macaristan'da neler olacağını gerçekten görmeleri gerektiğini düşünüyorum."
"Eğer ki McLaren sayısal olarak Red Bull dışında herkesi yine geçerse, o zaman 2023 kitabında yeni bir bölümümüz olacak. Çünkü yeni bir hikayeye başlamış olacağız."
Son Haberler
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var? Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir! Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!" Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor" Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar