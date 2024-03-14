Windsor: "Ferrari'nin güncellemelerle RedBull'u yakalaması pek mümkün değil"

Red Bull, 2024'e net bir avantajla başladı ve şimdi bu avantajı açık şekilde korumaya devam ediyor.

Özellikle yarış temposunda çok iyi bir araca sahip olan Red Bull, lastik aşınmasının yüksek olduğu pistlerde farkı daha da açabiliyor.

Ferrari, Imola için büyük bir güncelleme paketi hazırlıyor ve bununla Red Bull ile aradaki farkın kapatılması bekleniyor.

Fakat Peter Windsor'a göre Red Bull da boş durmayacak ve bu süreçte aracını önemli oranda geliştirecek.

YouTube yayınında konuşan Windsor şöyle dedi: "Güncellemeler yardımcı olmayacak. Bence bunun için gerekli zamanı kazanmanız pek mümkün değil."

"Ferrari yeni güncellemeler sayesinde aracın arka tarafını biraz geliştirmeye çalışabilir."

"RB20'de birçok bileşen farklı şekilde paketlenmiş durumda ancak böyle bir şeyi güncellemelerle elde edemezsiniz."

"Birkaç ay içinde Ferrari, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a kıyasla daha hızlı hale gelecek. Fakat Red Bull da öyle olacak. Takımlar arasındaki farklar hemen hemen aynı kalacak."

"Yine de Ferrari kazanabilir. Umalım da Sainz kazansın, bu onun kariyeri için iyi olur!"

"Fakat Ferrari bu sezon Red Bull'a şampiyonluk tarafında meydan okuyamaz."