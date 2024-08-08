Windsor: "Eğer Wolff gerekeni yapsaydı, Newey Mercedes'e giderdi"

George Russell'ın Avusturya GP'sindeki zaferi Lando Norris ve Max Verstappen arasındaki temas sonucunda elde edilmiş olsa dai Silverstone ve Belçika'daki yarışlar Mercedes'in yeniden zafer için mücadele edebileceğini gösterdi.

Takımın yaptığı bu etkileyici geri dönüşe rağmen Peter Windsor, YouTube canlı yayınında takım patronu Toto Wolff'un liderliğini sorguladı.

Adrian Newey Mayıs ayında gelecek yıl Red Bull'dan ayrılacağını açıkladığında, tasarım gurusunun hangi takıma gideceği padokta pek çok söylentiye neden oldu.

Tüm bu söylentilere rağmen Newey'nin adı Mercedes ile anılmadı. Bunun yerine Newey, Lawrence Stroll'un milyonlarca sterlinlik teklifinin ardından Aston Martin'e katılacak gibi görünüyor.

Totto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Erik Junius

Windsor, Wolff'un Newey konusunda gerekeni yapmadığı için pişman olacağına inanıyor.

Windsor, "Newey'nin Mercedes'e gitmemesi, Toto Wolff'ün otoritesi için iyi bir durum değil."

"Eğer Toto işini yapmış olsaydı, Newey Mercedes'e giderdi."

"Mercedes ile daha fazla şampiyonluk elde etmek için Adrian Newey'i takıma katılmak için ikna etmesi gerekirdi. Adrian'ın Mercedes'i düşünmemesi bile tüm bu yaşananların en önemli göstergesi." dedi.