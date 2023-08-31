Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Beş sezonluk Mercedes kariyerinin ardından son iki sezondur Alfa Romeo'da yarışan Valtteri Bottas artık 34 yaşında ve son dönemde odağını özel hayatına çevirmiş vaziyette.

Arkadaşlarıyla bisiklet turlarına çıkan, her fırsatta eğlenen ve yeri geldiğinde kostümlü bisiklet yarışı gibi etkinliklere dahi katılan Bottas, buna rağmen halen pistte ortalama üstü bir performans sergileyebiliyor.

Fakat yine de kendisinin artık yarışmaktan iyice koptuğunu söyleyen çok kişi var, hatta Bottas'ın emeklilik zamanının geldiğini düşünenler dahi mevcut.

YouTube kanalında sezonu yorumlayan Peter Windsor ise Bottas'ın uzun vadeli düşündüğünü ve mevcut takımında kendisi için bir gelecek göremediğini söylüyor.

Gelecek sezondan itibaren yeniden Sauber ismine dönecek olan Alfa Romeo, 2026 sezonundan itibaren ise Audi ile ortaklık kuracak ve bambaşka bir yola girecek.

Bottas birkaç kez Audi dönemini görmek istediğini söylese de bu ihtimal pek yüksek durmuyor, özellikle de takımın Carlos Sainz'a ilgi duyduğu ve alt serilerden Theo Pourchaire'i yetiştirdiği düşünülürse.

Windsor, "Valtteri'yi severim, iyi bir adam ve kariyerine başladığında çok hızlıydı, şimdi de oldukça hızlı, ancak tüm hafta sonunu bir araya getirmekte zorlanıyor gibi görünüyor."

"Cuma günü hızlı görünüyor ama sıralama turlarında düşüşe geçiyor, ya da iyi bir sıralama turu atıyor ama yarışta düşüşe geçiyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Valtteri bir F1 pilotu olarak tembellik mi yapıyor? Sanırım evet. Bu yıl onu zaman zaman oldukça iyi yarışlar çıkartırken gördük, Guanyu Zhou kadar hızlı olmasa da iyi görünüyordu."

"Ancak kendisi büyük ihtimalle geleceğe bakıyor ve Sauber'in girdiği sürecin -Audi'nin takımı devralması ve yeniden markalaşma- kendisini içermeyeceğini görebiliyor."

"Bir tür yönetici ya da danışman rolünde olabilir, ancak kendisini bir pilot olarak düşünmüyor."

"Kendisi büyük ihtimalle geri çekilmeyi değerlendirmiyor, ancak zaman zaman bu düşünceler aklına geliyor olabilir."

"Örnek vermek gerekirse, Oscar Piastri veya Liam Lawson'ın 'ne zaman emekli olacağım' diye düşündüğünü hayal edemiyorum. Valtteri biraz karışık bir durumun içinde."

"Her şeye rağmen Valtteri'ye iyi bir lastik seti ve rahatça tur atabileceği koşulları sunarsanız herkes kadar hızlı olacaktır, en azından çoğu insan kadar." dedi.