Windsor: "Binotto'nun günleri, Leclerc'e parmak salladığından beri sayılıydı"

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Dört sezonun ardından Ferrari takım patronluğu görevinden istifa eden Mattia Binotto'nun takımdan ayrılmasının ana sebebi, üst yönetimin güvenini kaybetmiş olmasıydı.

Yerini eski Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur'a bırakan Binotto, şampiyonluğun kaçtığı 2022 sezonunun da başlıca sorumlusu olarak gösterilmekteydi.

Binotto için 2022 sezonunun kırılma anlarından biri, Charles Leclerc'in bir strateji hatası nedeniyle galibiyeti kaçırdığı ve yarış sonrasında Binotto tarafından azarlanırmış gibi bir fotoğrafının sosyal medyada sayıldığı Britanya GP idi.

Bu yarışın Ferrari'deki gidişatı değiştirdiğini söyleyen Windsor, "Sanırım her şey Charles'ın Britanya GP'sinde güvenlik aracı esnasında pite alınmaması ve eski lastiklerle pistte bırakılmasıyla zirveye çıktı. Eski lastikleri kullanan tek kişi oydu ve bataklığa saplandı. O yarışı kazanması gerekirdi."

"Karar onu çok öfkelendirdi, tur içinde telsizden herkese - özellikle de Mattia'ya - sataşıyordu. Ancak parc ferme'de araçtan indiğinde Binotto Leclerc'e 'böyle konuşma, burada patron benim' der gibi bir parmak salladı."

"Bu doğru değildi, zaten daha o anda 'bu adamın günleri sayılı' diye düşündüğümü söylemeliyim çünkü Leclerc gibi enerji dolu ve ne kadar iyi olduğu bilinen bir güce karşı parmak sallayamazsınız, özellikle de eski lastiklerle pistte bırakılmasından sonra."

"Binotto iyi bir adam, genel olarak oldukça yumuşak bir insan. Yanına gidip onunla sohbet edebilirsiniz, oldukça sevecen birisidir."

"Ancak benim için onunla ilgili sorun olan iki önemli şey vardı. Birincisi açıkçası motor dramasıydı, temelde hile yaptıkları tespit edildi ve bu sonuçta onun sorumluluğundaydı çünkü o motor şefiydi. Buna rağmen işine devam etti ki bu çok tuhaf bir şey."

"Sanırım şimdi geriye dönüp bakarsanız, muhtemelen işini koruduğunu söyleyebilirsiniz çünkü Ferrari onu kovmuş olsaydı, gerçekten hile yaptıklarını kabul etmiş olacaklardı, bu yüzden yapabileceklerini yaptılar ve devam ettiler."

"İkincisiyse strateji departmanı ile yarış performansı departmanı arasında ciddi bir uyumsuzluk var gibi görünüyordu. Ferrari'de stratejiyi yürüten nispeten genç üç mühendisten oluşan bir grup var ve çeşitli anlarda yarış mühendislerinden daha fazla yetkiye sahip gibi durmaktalardı."

"Bunun en büyük örneği, Leclerc'in sert lastik nedeniyle avantaj kaybettiği Macaristan."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bence bu uyumsuzluk Binotto'nun pek de hissedemediği bir şeydi. Binotto'nun yanında bizzat kendi adamı olan yeterince insan vardı."

"Binotto'nun liderliğinden pek de memnun olmayan yeterince insan da karşı cephedeydi, bu insanların sayısı sürekli artıyordu."

"Binotto'nun Carlos Sainz'e Leclerc'e göre çok daha yakın olması bu durumu daha da kötüleştirdi. Bu Sainz için harika, her halükarda daha hızlı bir sürücü olan Leclerc içinse zor ve can sıkıcıydı."

Vasseur'un daha mantıklı davranabilen bir isim olduğunu düşünen Windsor, takım içindeki güç dengelerinin de değişmesini bekliyor.

Windsor, "Freddy'nin gelişiyle işler değişecek, kendisinin Leclerc'in ne kadar iyi olduğunu bilecek kadar zeki olduğuna eminim. Ferrari böylece çok ama çok mantıklı bir yapılanmaya sahip olacak."

"Bence onun varlığı Ferrari için büyük bir şey, çünkü takım geçen sezon şampiyonluğu kaybetmelerine sebep olan her şeyden kurtulmak istiyor, büyük bir adım atmak istiyor."

"Yine de tüm sorunun yönetimsel olduğunu düşünmüyorum."