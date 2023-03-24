Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir"

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Sezonun şu ana kadarki en büyük sürprizi hiç şüphesiz ki Aston Martin.

İlk iki yarışta Fernando Alonso ile iki kez podyuma kanatlanan takım, bir senede en iyi yedinci araçtan en iyi ikinci araca kanatlanmış gibi duruyor.

Alonso'nun takım arkadaşı ve takımın sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu Lance Stroll ise sezona istediği gibi bir açılış yapamadı; Bahreyn'de altıncı olan Stroll, Cidde'de ise bir teknik arıza nedeniyle yarışa erkenden veda etti.

Formula 1 camiasının önemli yorumcularından Peter Windsor'a göre Lance'in sezona nispeten zayıf başlaması, baba Stroll'ü rahatsız etmiş olabilir.

YouTube kanalında konuşan Windsor, "Yarışın sonunda, tüm Aston Martin teknisyenleri podyumun önünde yeşiller içindeyken ve Fernando tam anlamıyla "Bay Karizma" gibi görünürken baba Stroll'ün işlerin gidişatından ne kadar mutlu olacağından emin değilim."

"Fernando neredeyse takımdan daha büyük hale geliyor, doğal olarak kendisi "oğluma neler oluyor, neden yarış dışı kaldı" diye düşünecek."

"Muhtemelen abartıyorum ve muhtemelen böyle bir şey gerçekleşmeyecek, ancak Aston Martin'in çok farklı bir takım olduğunu da unutmamalı."

"Burası [vefat eden Red Bull CEO'su] Dietrich Mateschitz'in pek çok farklı yarış pilotunu sevdiği ve onlara fırsat verdiği Red Bull değil."

"Burası oğlu için takım satın almış bir babanın takımı, şimdi kendisi Alonso'nun fenomen haline geldiğini görüyor ve podyumda oğlunu görmek istiyor."