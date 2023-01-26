Windsor: "Andretti, General Motors ile anlaşarak ustaca bir hamle yaptı"

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Son iki sezondur F1'e ciddi ilgi gösteren Andretti, bu ayın Cadillac aracılığıyla General Motors ile ortaklık kurulduğunu açıklayarak takımların gözlerini kamaştırdı.

Buna rağmen padokta beklediği ilgiyi göremeyen Andretti'nin gride katılıp katılamayacağı halen kesin değil, hatta bu konu FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ve F1 yönetimi arasında ufak çaplı bir krize dahi yol açtı.

Twitch'te katıldığı bir yayında Andretti'nin durumunu yorumlayan Peter Windsor, Michael Andretti'nin F1'e giriş için oldukça güçlü bir temel oluşturduğunu düşünüyor.

Windsor, "Michael'ın yaklaşımı, 'Tamam, seriye Michael Andretti olarak girmeye çalışacak ve ne olacağını göreceğim' şeklindeydi.

"Elbette bu durumda diğer takımlar 'hoş geldin Michael, ama hayır, pastadan bir dilim alamazsın, eğer aramıza katılmak istiyorsan, bizden birini satın almak zorundasın' dediler."

"Buna cevaben Michael, 'takım satın alarak paramı boşa harcamayacağım, tamamen yeni bir takım kurmak istiyorum, bunu kendi yöntemimle yapmak istiyorum ve bunun bir Andretti Global takımı olmasını istiyorum' dedi."

"Onlar da 'böyle bir şey olmayacak' şeklinde net bir cevap verdiler."

"Ama şimdi, General Motors/Cadillac ile güç ünitesi tedarikçisi olarak kurulacak potansiyel ortaklıkla birlikte, takımları yeni bir takım kurmasına izin vermeleri için ikna etmek o kadar da sorun değil çünkü Liberty'nin bunu gerçekleştirmek için gerçekten istekli olacağını düşünüyorum."

"Michael ustaca bir hamle yaptı, nitekim General Motors/Cadillac bağlantısını kullanarak F1'e şunu söyledi: siz F1'de General Motors gibi büyük bir Amerikan motor üreticisi istemiyor musunuz?"

"Bu noktada tabii ki mevcut takımlara 'üzgünüm çocuklar, bu gerçekleşecek ve bu hepinizin yararına olacak' demek Liberty'ye düşüyor."

Emerson Fittipaldi and Mario Andretti with Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Şimdi asıl tartışma, Andretti'nin diğer takımların zararını karşılamak için ek bir ödeme yapıp yapmayacağının etrafında şekillenecek. Muhtemelen yapmayacaklar, eminim yapmak da istemezler."

"Büyük ihtimalle General Motors'un büyük Amerikan şirketlerine kapı açması sayesinde F1'in Amerika'da daha da büyüyeceğini, bir endüstri olarak büyük bir pastayı paylaşacaklarını, sonuç olarak herkesin daha fazla paraya sahip olacağını söylemeye çalışacaklar."

"Bazı takımlar 'evet, tamam, mantıklı' diyecek, bazı takımlar da 'Andretti'nin pastamdan bir dilim almasına asla izin vermeyeceğim' diyecek.

"Bu daimi bir sorun." dedi.

Andretti Cadillac logo Fotoğraf: Andretti Autosport

Her ne kadar General Motors'un 2026 güç ünitelerine tam katkı sağlamayacağı ve sadece isim sponsoru olacağı söylense de, Windsor'a göre F1'in Amerikan devlerini reddetmemesi gerekmekte.

Windsor, "Güç ünitelerinde 2026'da yapılacak kural değişiklikleri ve FIA'nın 'kuralları Audi ve General Motors gibi yeni üreticilerin spora girmesini teşvik etmek için yazdık' demesi nedeniyle, takımlar için hayır demek zor."

"Audi mevcut bir takımla ortaklık kurarak geliyor, mevcut takımlar da bunu istiyor. General Motors'un kendilerini arayıp 'bakın, önümüzdeki 10 yıl boyunca güç ünitenizi finanse etmekten memnuniyet duyarız, iyi niyet göstergesi olarak yarın hesabınıza yarım milyar dolar aktarmak istiyoruz ve önümüzdeki beş yıl içinde de üç trilyon dolar daha aktaracağız' demesini isterler."

"Şu anki tüm takımların istediği şey bu, ancak böyle bir şey olmayacak.

"Akıntıya karşı kürek çektiği için Michael'a iyi şanslar, ancak iyi bir argümana sahip, istediği zaman 'General Motors'a gerçekten hayır mı demek istiyorsunuz? Çünkü gelmelerinin tek yolu benimle birlikte olmaları ve eğer hayır derseniz, o zaman F1'de General Motors'a yer yok' diyerek diğer takımlarını elini zayıflatabilir."

"Bu oldukça büyük bir baskı noktası."