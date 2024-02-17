Windsor: "Alonso, Mercedes ile kısa süreli bir anlaşmayı kabul eder"

F1 analisti Peter Windsor'a göre Mercedes 2024'te zorlanırsa Alonso'ya yönelecektir. Tabii Daimler yönetimi Hamilton'ın yerine bir Dünya Şampiyonu ile anlaşmakta ısrarcı olursa.

Hamilton bu ayın başında 2024 sezonunun sonunda Ferrari için Mercedes'ten ayrılacağını açıklayarak F1 dünyasını sarsmış ve spor tarihinin en başarılı takım-sürücü ortaklığına son vermişti.

Alonso'nun, Aston Martin ile olan mevcut sözleşmesinin bu sezon sonunda sona erecek. Takım patronu Mike Krack pazartesi günü yeni AMR24 aracının lansmanında medyaya 42 yaşındaki sürücüye çok yıllık yeni bir anlaşma teklif etme niyetinde olduklarını açıkladı.

Alonso, Aston Martin ile sözleşmesini uzatmanın "öncelikli" olduğunu belirtirken, Hamilton ve Max Verstappen'in sözleşmelerinin olması nedeniyle 2024 sonunda boşta olacak tek Dünya Şampiyonu olarak "çok benzersiz" bir müzakere pozisyonunda olduğunu söyledi.

Alonso'nun uzun süreli arkadaşı, menajeri ve eski Renault takım patronu Flavio Briatore, Aston Martin'in 2024 otomobilinin lansmanından birkaç saat sonra Monako'da Toto Wolff ile kahvaltı ederken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaşarak yeni söylentilerin ortaya atılmasını sağladı.

Yakın zamanda bir YouTube yayını aracılığıyla konuşan 1992 şampiyonu olan Williams'ın takım menajeri Windsor, Mercedes'in Alonso'nun olası uzun vadeli sözleşme taleplerine boyun eğip eğmeyeceğinden şüphe duyduğunu ancak Alonso'nun sadece bir sezon için bile olsa Mercedes'e katılma şansını "muhtemelen" geri çevirmeyeceğini iddia etti.

Windsor, "Mercedes, Fernando'nun isteyeceği uzun vadeli anlaşmayı imzalar mı?"

"Mercedes Fernando'yu arayıp şöyle dese: 'Bak, sana sadece bir yıllık bir anlaşma önereceğiz ama bizim tarafımızda bir opsiyon olacak. İstersen George Russell ile birlikte Mercedes yarış koltuğuna oturabilirsin bir yıllığına, belki de iki yıllığına. Bunu istiyor musun, istemiyor musun?"

"Fernando bu sözleşmeyi muhtemelen kabul eder."

"Aston Martin'de nasıl bir sezon geçireceğine bağlı. Kimse Aston'dan bahsetmiyor ama bu yıl Mercedes'le aynı seviyede olabilirler. Belki de Mercedes'ten daha iyi." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Mercedes'in, 17 yaşındaki genç pilotu Andrea Kimi Antonelli'yı Hamilton'ın yerine getirilecek isim olduğu söyleniyor. Windsor ise, Wolff'un 2024'te pistteki sıkıntıları devam ederse Hamilton'ın yerine bir Dünya Şampiyonu ile sözleşme imzalamak için Alonso'ya yöneleceğini düşünüyor.

Mercedes 2010 yılında F1'e döndüğünden bu yana en az bir Dünya Şampiyonu'nu kadrosunda tuttu. Hamilton, 2012 sonunda Michael Schumacher'in yerine Nico Rosberg'in takım arkadaşı olarak takıma gelmişti.

Windsor, "Bu ilginç bir durum: Hamilton'dan daha yaşlı bir sürücü almak! Bunu yaparlar mı?"

"Red Bull Fernando ile anlaşmadı. Çünkü onun bir takımda oldukça ayrıştırıcı olduğunu düşünüyorlar. Muhtemelen bu hâli biraz yumuşadı. Aston Martin'de de Lance [Stroll] ile iyi geçinmek zorunda kaldı ve bu şimdilik gayet iyi gidiyor."

"Belli ki hâlâ çok hızlı ve çok iyi. Sanırım bu mümkün. Her şey mümkün."

"Mercedes'teki yönetim kurulunun Toto'ya 'Araçta Dünya Şampiyonu bir sürücüye sahip olmalısın' demesi mümkün."

"Toto'nun sponsorlara ve yönetim kuruluna istediğini satma konusunda oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

"Kimi Antonelli'ye bayılıyor gibiler ve George çok çok iyi bir yıl geçirebilir. Bu da onların tercih edeceği yön olabilir."

"Ama zorlanırlarsa Fernando'yu da alabilirler."

"Bunu bekleyip göreceğiz. Fernando'nun Toto ile telefonda görüşeceğini tahmin ediyorum." dedi.