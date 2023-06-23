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Windsor: "Alonso, aynı araçla Verstappen'i yenemez"

Peter Windsor'a göre Fernando Alonso, aynı araca sahip olsa bile Max Verstappen'i yenemez.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fernando Alonso bu yıl ortaya koyduğu performansla kendisine hayran bıraktı ve bir kez daha ne kadar yetenekli bir sürücü olduğunu gösterdi.

Çok tutarlı sonuçlar alan Alonso, elde ettiği podyumlar sayesinde şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu isteyen Alonso'nun en büyük rakibi hiç şüphesiz Red Bull pilotu Max Verstappen olacak.

Fakat ünlü analist Peter Windsor, iki kez dünya şampiyonunun, eşit araçlarda bile Max Verstappen'i yenemeyeceğine inanıyor.

Windsor, YouTube kanalındaki bir videoda, "Hepimiz haklı olarak Fernando'yu harika bir sürücü olarak görüyoruz."

"Yarışlarda her zaman maksimumu alıyor, gerçekten sınırda gidiyor hatta ötesine geçiyor ancak Alonso'nun geçiş veya tekerlekten tekerleğe mücadele konusunda en iyisi olduğunu söyleyebilir miyiz?"

"İşte fark burada ortaya çıkıyor. Fernando, tutarlı bir performans gösteriyor ve yarış esnasında strateji, lastikler ve diğer şeyler hakkında düşünebiliyor."

"Fakat eşit araçlarda bile Verstappen'i yenemez. Max mükemmel bir pilot." dedi.

Verstappen bu yıl 195 puan toplarken, Alonso 117 puan topladı.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team ad race winner Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team ad race winner Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

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