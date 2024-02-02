Windsor: "2025'te Verstappen'in takım arkadaşı Albon olacak"

Hamilton'ın 2025 yılında Charles Leclerc'in yanında yarışmak için Ferrari'yle anlaşmasının ardından önümüzdeki süreçte pilot pazarında çok fazla hareketlilik olması bekleniyor. Özellikle Mercedes ve Red Bull'un ikinci pilot olarak kimi seçeceği büyük merak konusu.

Şampiyon isimlerden Fernando Alonso'nun adı her iki takım için de anılıyor olsa da, İngiliz gazeteciye göre, 2019 ortasından 2020 sonuna kadar Avusturyalı yarış takımı için yarışan Alexander Albon, Sergio Pérez'den boşalan koltuğu devralacak.

Mercedes için birçok pilotun adı anılırken o isimlerden birisi de Albon oldu. Windsor YouTube'daki canlı yayınında Williams pilotunun Mercedes'e gitmeyeceğinden neredeyse emin olduğunu, ancak onun sürpriz bir şekilde eski takımına döneceğini söyledi.

Windsor, Albon için, "Williams, Mercedes motorlarıyla yarışıyor ve o da (Albon) orada iyi iş çıkarıyor. Anladığım kadarıyla, 2025'ten itibaren üç sezon boyunca Red Bull için yarışmak üzere cebinde bir teklif var. Sanırım Red Bull'un ikinci aracında Verstappen'in yanında yarışacak. En azından 'hayır' diyeceğini sanmıyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Windsor konuşmasının devamında şu sözlerle "En azından benim duyduğum bu. Henüz tamamen kesin değil ama muhtemelen yüzde doksanı." diyerek anlaşmanın yapılmadığını, aldığı bilgilerin bu şekilde olduğunu ifade etti.

Windsor'un istihbaratı doğru çıkarsa, Albon bir kez daha Red Bull'da Verstappen'in takım arkadaşı olacak. Windsor, Albon'un Williams'taki deneyimlerinin ardından artık yarış kazanabilecek bir pilot olduğunu söyledi.

Windsor, "Sanırım onu gerçekten iyi bir araç kullanırken göreceğiz ve muhtemelen birkaç yarış kazanacak. Alex (Albon) Red Bull'a dönebilmek için çok çalıştı, bu yüzden kendisini bu tekliften dolayı tebrik etmek istiyorum," diyerek sözlerini tamamladı.