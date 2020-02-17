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Formula 1 / Son dakika

Williams: "FW43'te temel bir konsept değişikliği yok"

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Williams: "FW43'te temel bir konsept değişikliği yok"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Şub 2020 11:36

Williams, geçen sezon karşılaştığı zorluklara rağmen yeni FW43 Formula 1 aracında herhangi bir temel konsept değişikliği olmadığını söyledi.

Grove merkezli ekip, Pazartesi sabahı tanıttığı yeni 2020 aracının, takımlar şampiyonasını son sırada noktaladıkları 2019 sezonunda kıyasla daha iyi bir performans göstermelerine yardımcı olmalarını bekliyor.

Ancak İngiliz ekip her ne kadar 21 yarışta sadece tek bir puan alsalar da, geçen yıla kıyasla tamamen farklı bir araç hazırlamamaya karar verdiklerini açıkladı. Bunun yerine, araçta büyük performans adımları atılabilecek alanlara odaklandıklarını belirttiler.

Williams'ın tasarım direktörü Doug McKiernan şunları söyledi: “FW42'nin sorunlu alanlarını anlamaya büyük önem verdik ve sahip olduğumuz kaynaklar ile bize en yüksek performansı verecek bazı kısımları dikkatlice seçtik. Bunlar, sahip olduğumuz kaynaklar göz önüne alındığında bize en yüksek performansı verecek olanlar."

“FW43'ün altındaki ana konsept, temel bir konsept değişikliği olmaksızın FW42'nin geliştirilmiş hali. Doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesi, aracı tasarlamak için kullandığımız aero parçalar ile diğer parça verilerinin bize söyledikleri arasındaki korelasyon seviyesi olarak gösterilebilir."

“Rüzgar tünelinde sağlıklı bir gelişim oranı yakaladık ve soğutma verimliliğinde makul ilerlemeler kaydettik. Takım, 2019'da kendilerini etkileyen mekanik sorunlara odaklandı. Bunlar frenleri ve aracın toplam ağırlığını da kapsıyor. Bu alanlarda bazı ilerlemeler kaydettik ve sezon boyunca onlara odaklanmaya devam edeceğiz."

Red Bull'dan David Worner ve Renault'dan Jonathan Carter'ın gelişinden sonra baş mühendis olarak çalışan Adam Carter, takımın büyük kazançlar elde edebileceği alanlara odaklanmasının en doğru yaklaşım olduğunu söyledi.

“FW42'nin bazı temel mimarisini koruma kararı, yeni konseptlerin geliştirilmesine daha az kaynak harcandığı anlamına geliyor. Bu da tasarım ekibine, hem paketleme hem de parça detaylarında belirgin olarak çalışma konusunda en iyisini yapmaları için daha fazla fırsat verdi."

“Bazı temel parametreleri korumak, kaynakların verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için aerodinamik anlamda kesintisiz bir geliştirme programının takip edilmesine izin verdi."

“Sezon öncesi testlerine ve ardından yeni sezona doğru ilerlerken alınabilecek en önemli önlem, geçen yılki dayanıklılık istikrarımızı koruyarak rakiplerimize kıyasla ilerleme kaydetmek olacak.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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