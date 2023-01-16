Williams'tan Porsche iddialarına yanıt: "Takım satılık değil"
Williams, Porsche'nin kendileriyle ortaklık kuracağı yönündeki söylentilere yanıt verdi.
Porsche, Formula E Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, pazartesi günü "büyük bir şey" açıklayacağını duyurdu.
Paylaşım kısa süre içerisinde tüm motor sporları dünyasında ses getirdi ve Formula 1'e giriş duyurusu yapacakları yönünde algılandı.
Bazılarına göre Porsche, Williams'ın hissesinin büyük bir kısmını alarak Formula 1'e girecekti ve bunu da bugün yapacağı duyuruyla açıklayacaktı.
Ancak Williams, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, takımın satılık olmadığını duyurdu fakat gelecek için açık kapı bıraktı.
Motorsport Week'e konuşan bir takım sözcüsü, "Williams Racing'in satılık olduğuna dair söylentiler doğru değil."
"Yeni motor yönetmeliklerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılından itibaren -tüm- üreticilerle motor tedariği konusunda her türlü görüşmeye açığız."
"Yine de Mercedes ile olan ilişkimizden memnunuz ve onların tüm çabalarını takdir ediyoruz." dedi.
Porsche, yeni güç ünitesi düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılında F1'e katılmayı hedefliyor.
Porsche geçen yıl Red Bull ile görüşmelerde bulunmuş ancak şartlar üzerinde anlaşamayınca taraflar arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.
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