Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Briatore: "Formula 1'in şu anda inanılmaz bir cazibesi var" Sonraki / Grosjean, Sanal Le Mans'ı savundu: "Yaşanan sorunlar tıpkı bir dayanıklılık problemi gibi"
Formula 1 Haberler

Williams'tan Porsche iddialarına yanıt: "Takım satılık değil"

Williams, Porsche'nin kendileriyle ortaklık kuracağı yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Ekleyen:
, Editör
Williams'tan Porsche iddialarına yanıt: "Takım satılık değil"
Haberi dinle

Porsche, Formula E Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, pazartesi günü "büyük bir şey" açıklayacağını duyurdu.

Paylaşım kısa süre içerisinde tüm motor sporları dünyasında ses getirdi ve Formula 1'e giriş duyurusu yapacakları yönünde algılandı.

Bazılarına göre Porsche, Williams'ın hissesinin büyük bir kısmını alarak Formula 1'e girecekti ve bunu da bugün yapacağı duyuruyla açıklayacaktı.

Ancak Williams, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, takımın satılık olmadığını duyurdu fakat gelecek için açık kapı bıraktı.

Motorsport Week'e konuşan bir takım sözcüsü, "Williams Racing'in satılık olduğuna dair söylentiler doğru değil."

"Yeni motor yönetmeliklerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılından itibaren -tüm- üreticilerle motor tedariği konusunda her türlü görüşmeye açığız."

"Yine de Mercedes ile olan ilişkimizden memnunuz ve onların tüm çabalarını takdir ediyoruz." dedi.

Porsche, yeni güç ünitesi düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılında F1'e katılmayı hedefliyor.

Porsche geçen yıl Red Bull ile görüşmelerde bulunmuş ancak şartlar üzerinde anlaşamayınca taraflar arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

paylaşım
yorumlar
Briatore: "Formula 1'in şu anda inanılmaz bir cazibesi var"
Önceki haber

Briatore: "Formula 1'in şu anda inanılmaz bir cazibesi var"
Sonraki haber

Grosjean, Sanal Le Mans'ı savundu: "Yaşanan sorunlar tıpkı bir dayanıklılık problemi gibi"

Grosjean, Sanal Le Mans'ı savundu: "Yaşanan sorunlar tıpkı bir dayanıklılık problemi gibi"
Daha fazlası
Ezel Tan
Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"
Formula 1

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Formula 1

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Formula 1

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"

Son Haberler

2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi
WRC WRC

2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 51. sezonu, bu hafta sonu (19-23 Ocak) gerçekleştirilecek ve kar-asfalt geçişleri ile pilotları zorlayacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak. Peki ralli dünyasının en üst sınıfında yeni sezon öncesinde neler değişti? Gelin birlikte göz atalım.

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"
Formula 1 Formula 1

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"

F1'in teknik patronu Pat Symonds, sprint yarışı formatının her açıdan pozitif olduğu görüşünde.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu

Ferrari, 2023 sezonu öncesinde sürücü programında yer alacak isimleri ve bu isimlerin yarışacağı serileri açıkladı.

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Formula 1 Formula 1

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"

Zak Brown, McLaren'ın 2025 yılında şampiyonluklar için çekişmesi gerektiği görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.