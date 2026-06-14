Williams'tan McLaren ve Red Bull'a destek: "İtiraz durumunda yanlarında olacağız"

FIA hakemleri, Barselona Grand Prix'si hafta sonunda Pierre Gasly'ye Monako'da verilen iki adet beş saniyelik pit yolu hız cezasını iptal etmiş ve Fransız pilotu yeniden üçüncü sıraya yükseltmişti.

İnceleme Hakkı kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda, pit yolundaki zamanlama döngülerinden birinin olması gerekenden 77 santimetre daha kısa olduğu ortaya çıkmıştı. Bu hata nedeniyle bazı pilotların hız limitini aşmadıkları halde sistem tarafından ihlal yapmış gibi kaydedildiği tespit edildi.

Gasly'nin yanı sıra George Russell ve Oscar Piastri'nin de aralarında bulunduğu beş pilota ceza verilmişti.

Ancak kritik fark, Gasly'nin cezalarını yarış sırasında çekmemiş olmasıydı. Buna karşılık Russell cezasını çekmiş, ancak ezayı kurallara uygun uygulamadığı gerekçesiyle pitten geçiş cezası alarak yarışı 12. sırada tamamlamıştı.

Piastri ise beş saniyelik zaman cezası olmasaydı yarışı üçüncü sırada bitirebilecek durumdaydı.

Mevcut kurallar içerisinde uygulanmış bir cezanın geri alınmasına imkân tanıyan herhangi bir mekanizma bulunmuyor. Bu nedenle Russell ve Piastri'nin sonuçları değiştirilemiyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff da FIA basın toplantısında takımın olası seçenekleri değerlendirmek için avukatlarla görüştüğünü doğrulamıştı.

Öte yandan hem McLaren hem de Red Bull, FIA'ya itiraz niyetlerini resmen bildirdi. Bu bildirim, takımlara cuma gününden itibaren 96 saatlik bir süre tanıyor ve bu süre içerisinde resmi itiraz başlatılıp başlatılmayacağına karar verilebiliyor.

Williams takım patronu Vowles ise böyle bir girişime destek vereceğini söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Vowles, benzer bir olayın geçmişte de yaşandığını belirtti: "Bu ilk kez yaşanmıyor. Farklı bir takımda görev yaptığım dönemde Singapur'da tamamen aynı şey olmuştu."

"Pit yolunda mesafeyi kısaltabiliyorsunuz. Araç üstü görüntüleri izlerseniz pilotların beyaz çizgilerin içinde kalmak yerine çizgilerin üzerinden geçerek daha kısa bir mesafe kat ettiğini görürsünüz."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Monako'ya dönersek, cuma günü bir hız ihlali cezası aldık ve konuyu incelediğimizde sorunun ne olduğunu anladık."

"Sonrasında pit yolu hız limitimizi daha da aşağı çektik çünkü kurallar bunu gerektiriyordu."

"Hiçbir takım pit yolu hız limitini tam olarak 60 km/s olarak ayarlamaz, her zaman biraz daha aşağıda tutar."

"Benim herkese tavsiyem, cuma ve cumartesi günleri nasıl sürüyorsanız pazar günü de aynı şekilde sürmenizdir. Yarış günü farklı bir çizgi kullanmaya çalışırsanız bunun bedelini ödeyebilirsiniz."

"Gasly'nin yeniden podyuma yükseltilmesine şaşırdım. Açık konuşmak gerekirse bu durum bizi doğrudan etkilemiyor ancak büyük bir karmaşa yaratıyor."

"George konusunda ve Piastri konusunda ne yapılacak? Çünkü bu şartlarda Piastri'nin podyumda yer alması gerekiyordu. Benim rahat hissetmediğim nokta tam olarak bu karmaşa."

McLaren ve Red Bull'un olası itiraz planları hatırlatıldığında ise Vowles desteğini açıkça dile getirdi: "Eğer böyle bir yola başvururlarsa onları desteklerim."