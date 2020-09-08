Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak

paylaşım
yorumlar
Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Williams ailesinin İtalya Grand Prix'sinden sonra Formula 1 takımından ayrılmasının ardından Williams, "geçiş dönemi" için takım patronu olarak Simon Roberts'ı seçti.

Geçen hafta gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sinin ardından Claire Williams, takım patronu vekilliği görevini bıraktı ve artık Williams ailesi, Dorilton Capitel'e satılan İngiliz ekiple birlikte çalışmayacak.

Yeni takım patronunun kim olacağı belirsizdi ancak bugün bir açıklama yayınlayan Williams, Toskana GP'de takım patronluğu görevini Simon Roberts'ın üstleneceğini açıkladı. Roberts "geçici takım patronu" olacak.

Roberts'ın geçici olarak bu görevi ne kadar daha sürdüreceği belirsiz. Ancak Williams'ın üst düzey yönetimi gözden geçiriliyor ve Roberts bu süreç bitene kadar görevinde kalmaya devam edecek.

Roberts, McLaren'da uzun yıllar operasyon şefi olarak görev almıştı ve sonrasında Genel Müdür olarak Williams'a katıldı. Hatta görevine Haziran ayında başlamıştı.

Roberts, "Bu geçiş döneminde Williams Takım Patronu olarak açıklanmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Önümüzde, takım için heyecan verici bir dönem var. Bu, Williams için yeni bir dönem olacak. Aynı zamanda benim de rol oynamaktan heyecan duyduğum bir dönem. Takımı, gridin önüne geri getirmek için üstleneceğimiz zorlukları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bugün Williams CEO'su Mike O'Driscoll'un da emekli olacağı açıklanmıştı.

 

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı

Önceki haber

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Haydn Cobb

Çok Okunanlar Bugün

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

Gasly, Red Bull'a dönmek için kendisini "hazır" hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, Red Bull'a dönmek için kendisini "hazır" hissediyor

Verstappen: "Red Bull RB16 yeterince iyi değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull RB16 yeterince iyi değil"

Seidl: "McLaren, İtalya GP'deki en hızlı ikinci takımdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren, İtalya GP'deki en hızlı ikinci takımdı"

Horner: "Albon, aracındaki hasar nedeniyle geride kaldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Albon, aracındaki hasar nedeniyle geride kaldı"

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı

Williams CEO'su O’Driscoll emekli olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams CEO'su O’Driscoll emekli olacak

Gasly, Red Bull'a dönmek için kendisini "hazır" hissediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, Red Bull'a dönmek için kendisini "hazır" hissediyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

2
Formula 1

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

3
Formula 1

Gasly, Red Bull'a dönmek için kendisini "hazır" hissediyor

3s
4
Formula 1

Verstappen: "Red Bull RB16 yeterince iyi değil"

5
Formula 1

Seidl: "McLaren, İtalya GP'deki en hızlı ikinci takımdı"

Son Haberler

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak
F1

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı
F1

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı

Williams CEO'su O’Driscoll emekli olacak
F1

Williams CEO'su O’Driscoll emekli olacak

Gasly, Red Bull'a dönmek için kendisini "hazır" hissediyor
F1

Gasly, Red Bull'a dönmek için kendisini "hazır" hissediyor

Horner: "Albon, aracındaki hasar nedeniyle geride kaldı"
F1

Horner: "Albon, aracındaki hasar nedeniyle geride kaldı"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor? 05:00
Formula 1

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor?

İtalya GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

İtalya GP: Yarış gridi

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.