Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak

Geçen hafta gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sinin ardından Claire Williams, takım patronu vekilliği görevini bıraktı ve artık Williams ailesi, Dorilton Capitel'e satılan İngiliz ekiple birlikte çalışmayacak.

Yeni takım patronunun kim olacağı belirsizdi ancak bugün bir açıklama yayınlayan Williams, Toskana GP'de takım patronluğu görevini Simon Roberts'ın üstleneceğini açıkladı. Roberts "geçici takım patronu" olacak.

Roberts'ın geçici olarak bu görevi ne kadar daha sürdüreceği belirsiz. Ancak Williams'ın üst düzey yönetimi gözden geçiriliyor ve Roberts bu süreç bitene kadar görevinde kalmaya devam edecek.

Roberts, McLaren'da uzun yıllar operasyon şefi olarak görev almıştı ve sonrasında Genel Müdür olarak Williams'a katıldı. Hatta görevine Haziran ayında başlamıştı.

Roberts, "Bu geçiş döneminde Williams Takım Patronu olarak açıklanmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Önümüzde, takım için heyecan verici bir dönem var. Bu, Williams için yeni bir dönem olacak. Aynı zamanda benim de rol oynamaktan heyecan duyduğum bir dönem. Takımı, gridin önüne geri getirmek için üstleneceğimiz zorlukları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bugün Williams CEO'su Mike O'Driscoll'un da emekli olacağı açıklanmıştı.