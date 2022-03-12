Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / 2022 Bahreyn testi 3. gün: Perez, sabah bölümünde güncellenen RB18 ile en hızlısı! Sonraki / McLaren, Ricciardo'nun Bahreyn GP'de yarışacağından emin
Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Haberler

Williams'ta öğleden sonra Latifi tekrar piste çıkacak

Williams, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerde, öğleden sonra yine Nicholas Latifi'ye sürüş yapma fırsatı verecek.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Williams'ta öğleden sonra Latifi tekrar piste çıkacak
Haberi dinle

Kanadalı pilot, Bahreyn testlerinin ikinci gününde arka frenlerinde çıkan ve aracın arkasını kaplayan yangından ötürü gün boyunca sadece 12 tur atmıştı.

Cumartesi sabahı piste dönen Latifi, normalde öğleden sonra koltuğunu Alex Albon'a bırakacaktı fakat durum öyle olmayacak.

Williams, Latifi'ye cumartesi öğleden sonra bir süre daha test yapma fırsatı verecek.

Takım patronu Jost Capito, Latifi'nin öğleden sonra piste çıkacağını ve ardından aracı takım arkadaşı Alex Albon'a bırakacağını dile getirdi.

Capito, "Nicholas, öğle arasından hemen sonra tekrar direksiyona geçebilecek. Sonrasında direksiyona tekrar Alex geçecek."

"Onunla sıralama simülasyonu üzerinde çalışmayı planlıyoruz çünkü şimdiye kadar tek tur temposu üzerinde hiç çalışamadı."

"Böylece her iki sürücümüz de aynı sayıda tur atabilecek." dedi.

Capito, araçtaki yangının neden çıktığını bildiklerini ekledi.

"%95 oranında buna neyin sebep olduğunu biliyoruz. Sadece, küçük bir hatanın büyük bir sonuçlara yol açtığını söyleyebilirim."

"Hata, onun hakkında konuşama değmeyecek kadar aptalca."

"Tabii ki dün kaybedilen zaman bizi çok etkiledi çünkü geçen yılın sonundaki lastik testlerine de katılamamıştık. Bu bir günlük test kaybının ilk yarışlardaki hızımızı etkileyebileceğini düşünüyorum."

 
paylaşım
yorumlar
2022 Bahreyn testi 3. gün: Perez, sabah bölümünde güncellenen RB18 ile en hızlısı!
Önceki haber

2022 Bahreyn testi 3. gün: Perez, sabah bölümünde güncellenen RB18 ile en hızlısı!
Sonraki haber

McLaren, Ricciardo'nun Bahreyn GP'de yarışacağından emin

McLaren, Ricciardo'nun Bahreyn GP'de yarışacağından emin
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
McLaren, Ricciardo'nun Bahreyn GP'de yarışacağından emin Bahreyn Mart Testi
Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun Bahreyn GP'de yarışacağından emin

2022 Bahreyn testi 3. gün: Perez, sabah bölümünde güncellenen RB18 ile en hızlısı! Bahreyn Mart Testi
Formula 1

2022 Bahreyn testi 3. gün: Perez, sabah bölümünde güncellenen RB18 ile en hızlısı!

Perez: "Şimdiye kadar performans çalışması yapmadık" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Perez: "Şimdiye kadar performans çalışması yapmadık"

Son Haberler

McLaren, Ricciardo'nun Bahreyn GP'de yarışacağından emin
Formula 1 Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun Bahreyn GP'de yarışacağından emin

Williams'ta öğleden sonra Latifi tekrar piste çıkacak
Formula 1 Formula 1

Williams'ta öğleden sonra Latifi tekrar piste çıkacak

2022 Bahreyn testi 3. gün: Perez, sabah bölümünde güncellenen RB18 ile en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

2022 Bahreyn testi 3. gün: Perez, sabah bölümünde güncellenen RB18 ile en hızlısı!

Haas: "Pazar günü test yapmamız daha adil bir çözüm olurdu"
Formula 1 Formula 1

Haas: "Pazar günü test yapmamız daha adil bir çözüm olurdu"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.