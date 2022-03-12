Williams'ta öğleden sonra Latifi tekrar piste çıkacak
Williams, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerde, öğleden sonra yine Nicholas Latifi'ye sürüş yapma fırsatı verecek.
Kanadalı pilot, Bahreyn testlerinin ikinci gününde arka frenlerinde çıkan ve aracın arkasını kaplayan yangından ötürü gün boyunca sadece 12 tur atmıştı.
Cumartesi sabahı piste dönen Latifi, normalde öğleden sonra koltuğunu Alex Albon'a bırakacaktı fakat durum öyle olmayacak.
Williams, Latifi'ye cumartesi öğleden sonra bir süre daha test yapma fırsatı verecek.
Takım patronu Jost Capito, Latifi'nin öğleden sonra piste çıkacağını ve ardından aracı takım arkadaşı Alex Albon'a bırakacağını dile getirdi.
Capito, "Nicholas, öğle arasından hemen sonra tekrar direksiyona geçebilecek. Sonrasında direksiyona tekrar Alex geçecek."
"Onunla sıralama simülasyonu üzerinde çalışmayı planlıyoruz çünkü şimdiye kadar tek tur temposu üzerinde hiç çalışamadı."
"Böylece her iki sürücümüz de aynı sayıda tur atabilecek." dedi.
Capito, araçtaki yangının neden çıktığını bildiklerini ekledi.
"%95 oranında buna neyin sebep olduğunu biliyoruz. Sadece, küçük bir hatanın büyük bir sonuçlara yol açtığını söyleyebilirim."
"Hata, onun hakkında konuşama değmeyecek kadar aptalca."
"Tabii ki dün kaybedilen zaman bizi çok etkiledi çünkü geçen yılın sonundaki lastik testlerine de katılamamıştık. Bu bir günlük test kaybının ilk yarışlardaki hızımızı etkileyebileceğini düşünüyorum."
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