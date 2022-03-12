Williams'ta öğleden sonra Latifi tekrar piste çıkacak

Capito, "Nicholas, öğle arasından hemen sonra tekrar direksiyona geçebilecek. Sonrasında direksiyona tekrar Alex geçecek."

"Onunla sıralama simülasyonu üzerinde çalışmayı planlıyoruz çünkü şimdiye kadar tek tur temposu üzerinde hiç çalışamadı."

"Böylece her iki sürücümüz de aynı sayıda tur atabilecek." dedi.

Capito, araçtaki yangının neden çıktığını bildiklerini ekledi.

"%95 oranında buna neyin sebep olduğunu biliyoruz. Sadece, küçük bir hatanın büyük bir sonuçlara yol açtığını söyleyebilirim."

"Hata, onun hakkında konuşama değmeyecek kadar aptalca."

"Tabii ki dün kaybedilen zaman bizi çok etkiledi çünkü geçen yılın sonundaki lastik testlerine de katılamamıştık. Bu bir günlük test kaybının ilk yarışlardaki hızımızı etkileyebileceğini düşünüyorum."