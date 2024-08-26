Williams'ta Monza için Lawson ve Schumacher iddiaları artıyor!

Williams takım patronu James Vowles'un, Logan Sargeant'ın geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort'ta geçirdiği büyük kazanın ardından seçeneklerini değerlendirdiği ortaya çıktı.

Bu yılın sonunda Carlos Sainz'ın gelişiyle takımdan ayrılacak Sargeant, Cumartesi sabahı yapılan son antrenman seansında büyük bir kaza yapmıştı.

Yaptığı hata sonrası bariyerlere çarparak aracın arka tarafını adeta yok eden Sargeant, Williams kariyeri boyunca zaten pek çok olaya karıştı.

Geçen hafta sonu yaptığı son hata da artık bardağı taşırmış gibi görünüyor.

Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Vowles Zandvoort'ta Alman yayın kuruluşu Auto Motor Und Sport'a yaptığı açıklamada Williams'ın sezonun geri kalanında ne yapacağına karar vermesi gerektiğini ancak acele etmeyeceklerini söyledi.

Vowles'ın sezonun geri kalanında Alexander Albon'un yanında başka birini getirmek istemesi halinde, hangi seçeneklerin mümkün olduğu konusunda rakip takım patronlarıyla görüştüğü ortaya çıktı.

Mantıklı seçeneklerden biri, Williams'ın motor partneri Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher. Vowles, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile yakın arkadaş ve bir anlaşma yapmak oldukça kolay olacak.

Fakat Schumacher'in Alpine ile WEC'te yarışıyor olması sorunlara yol açabilir; Alman pilotun bu hafta sonu Austin'de Alpine yarışması planlanıyor.

Kalan diğer iki WEC yarışı da Azerbaycan ve Brezilya Grand Prix'leri ile çakışıyor.

Schumacher geçmişte F1'in WEC'ten önce geldiğini doğrulamıştı. Fakat Williams'ın bu konudaki kararını kısa süre içerisinde vermesi gerekiyor çünkü hem Alpine hem de Mick'in buna uygun planlama yapması gerekecek.

Hollanda GP'sinde konuşan Wolff, Schumacher'in F1 yarış kokpitinde bir fırsat daha yakalamasını istediğini söyledi.

Wolff şöyle dedi: “Mick'in bu şansı elde etmesini çok isterim çünkü gerçek Mick'i görmedik."

"F4, F3 ve F2'yi kazandıktan sonra F1'de düşük performans göstermek... Bence bir şansı hak ediyor.

“Williams'la bir fırsat yakalaması bizim için sevindirici bir şey olur. Fakat bu James Vowles'un kararı.”

Red Bull'un yedek pilotu Lawson da bir başka seçenek; Yeni Zelandalı pilotun 2025'te RB veya Red Bull ile yarışması bekleniyor.

Williams'ta sezonu tamamlama fırsatı Red Bull'a Sergio Perez ve Daniel Ricciardo'nun performanslarını değerlendirmek için daha fazla zaman tanıyacak. Ayrıca Lawson'ın kendisi de 2025 için hazırlanacak.

Red Bull takım patronun Christian Horner, anlaşmanın takımı için doğru olması halinde Williams ile anlaşmaya açık olacağını söyledi.