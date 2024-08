Williams'ta Monza için Lawson ve Schumacher iddiaları artıyor!

Williams takım patronu James Vowles'un, Logan Sargeant'ın geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort'ta geçirdiği büyük kazanın ardından seçeneklerini değerlendirdiği ortaya çıktı.

Bu yılın sonunda Carlos Sainz'ın gelişiyle takımdan ayrılacak Sargeant, Cumartesi sabahı yapılan son antrenman seansında büyük bir kaza yapmıştı.

Yaptığı hata sonrası bariyerlere çarparak aracın arka tarafını adeta yok eden Sargeant, Williams kariyeri boyunca zaten pek çok olaya karıştı.

Geçen hafta sonu yaptığı son hata da artık bardağı taşırmış gibi görünüyor.

Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images