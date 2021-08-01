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Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''

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2019'den beri yarıştığı takım olan Williams'la ilk puanlarını toplayan George Russell, yarıştan sonra gözlerinden yaş geldiğini açıkladı.

Williams'la ilk puanlarını alan Russell: ''Gözümden yaş geldi''

Williams sürücüsü Russell, takıma geldiğinden beri uğraştığı şeyi Macaristan Grand Prix'sinde başardı ve bugün dokuzuncu olarak hem takımına hem de kariyer puanına iki puan kattı.

Yarışa 17. sıradan başlayan İngiliz pilot, birinci virajda yaşanan karambolden faydalanarak yarışı dokuzuncu sırada bitirirken, 18. sıradan başlayan takım arkadaşı Nicholas Latifi ise yarışı sekizinci sırada tamamladı. Böylece geçtiğimiz yılı puansız kapatan Williams, bu sezon yaz arasından önce altı puana sahip olmuş oldu.

Russell ise yarıştan sonra birkaç gözyaşı döktü ve bu puanların çok anlam ifade ettiğini söyledi.

''Bu çok anlam ifade ediyor. Yani dürüst olmak gerekirse oldukça duygusalım. Çünkü bu, bu sadece dokuzuncu sıra anlamına gelmiyor.''

''Bu aynı zamanda benim için üç yıllık sıkı çalışma da demek. Dört yıldır takım zor anlar yaşadı, hayal kırıklıklarına uğradı.''

''Sadece benim için değil çünkü ben de takımın tecrübelediklerini tecrübeledim. Sanırım bu büyük bir rahatlama getirdi.''

 

İngiliz pilot aynı zamanda Williams'ın şampiyonada sekizinci sırayı hak ettiğini de ekledi.

''Takımlar Şampiyonası'nda sekizinci sırada olmayı hak ettiğimize inanıyorum. Bu yıl Haas ve Alfa'dan daha iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ve bence bu altı puanı hak ediyoruz.''

Bugün çok duygusal anlar yaşadığından bahsedilen Russell, ''Bugün gözümden yaşlar aktı. Bu yaşların nereden geldiğini bilmiyorum ancak birden akmaya başladılar.''

''Bu kadar uzun zamandır bunun için uğraşıyorken, bu benim için için puan almaktan daha fazlası. Bir noktada bunun hiç olup olmayacağını merak ediyorsunuz.''

''Bilirsiniz, Imola'da buna benzer bir durum yaşandı. Avusturya'da sekizinci sıradaydım ve sonrasında Fernando beni geçti. Silverstone'da ceza aldım.''

''Bugün yine biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum.''

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