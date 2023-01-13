Williams'ın yeni takım patronu James Vowles oldu!

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Williams, Dorilton Capital'e satılmasının ardından takım patronluğu görevine Jost Capito'yu getirmişti fakat sürpriz şekilde 2022 sezonunun ardından takımdan ayrıldı.

İngiliz ekip o günden bu yana arayıştaydı ve bugün itibariyle Mercedes'in eski strateji şefi James Vowles ile anlaştığını duyurdu.

Vowles, yeni takımıyla çalışmaya 20 Şubat'ta başlayacak ve Bahreyn GP'de de takımın başında olacak.

43 yaşındaki İngiliz mühendis, Williams'ın 46 yıllık tarihinde Frank Willaims ve Capito'dan sonra takım patronluğu görevini üstlenen üçüncü isim olacak.

Formula 1'de bugüne kadar 21 yıllık bir kariyere sahip olan James, 2010'da spora dönmesinden bu yana Mercedes'le çalışıyordu ve şampiyonluklarda pay sahibi olan isimlerden birisiydi.

Brackley merkezli takımdaki son görevi, dört yılı aşkın bir süredir yürüttüğü strateji şefliğiydi.

Bundan önce Honda Racing, Brawn GP ve British American Racing gibi eski F1 takımlarında önemli mühendislik ve strateji rolleri üstlenmişti.

Podyum: James Vowles, Motorsport Strateji Direktörü, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Vowles, "Williams Racing ile çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Böylesine tarihi bir takıma katılmak benim için onur verici. Takım, sporumuzda büyük saygı duyduğum simgelerden birisi ve bu zorlu görevi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Anlaşma hakkında Dorilton Capital Yönetim Kurulu Başkanı Matthew Savage ise şunları ekledi: "James'i Williams Racing'de görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

"Kendisi Formula 1'deki en saygın yeteneklerden biri. Son 15 yıllık süre zarfında, sporumuzun en etkileyici başarılarından bazılarının önemli bir parçası oldu."

"İyi sonuçlar almak için durmaksızın çalışırken, James'in gelişinin Williams Racing'i bir sonraki seviyeye geçirme ve enerjik, deneyimli ve güçlü bir liderliğe sahip olma konusundaki kararlılığımızı pekiştirdiğine inanıyoruz."

Vowles sonrasında şunları ekledi: "Williams Racing bana inandı ve güvendi, ben de karşılığında aynısını yapacağım. Takımın muazzam bir potansiyeli var. Birlikte çıktığımız yolculuk birkaç hafta içinde başlıyor olacak."