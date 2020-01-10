Williams'ın yeni sponsoru Royal Bank of Canada oldu

Royal Bank of Canada, Kanada'nın en büyük bankası konumunda yer alıyor ve toplamda 16 milyondan fazla müşteriye hizmet verirken, dünya çapında 80 bin çalışanı bulunuyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Williams, Royal Bank of Canada ile anlaştığını ve yeni sezonda takımın yeni sponsorlarından birisi olacağını duyurdu.

Şirket logoları 2020 Formula 1 aracının burnunda yer alacak.

Ayrıca takım misafirhanesi ve takım kıyafetleri ile George Russell ile Nicholas Latifi'nin yarış tulumlarında da yer alacak.

RBC, sporculara verdiği destekle biliniyor ve Nicholas Latifi'nin destekçilerinden birisi konumunda yer alıyor.

Böylelikle Latifi, Sofina ve Lavazza'dan sonra bir başka sponsoru daha Williams'a getirmiş oldu.

Claire Williams, "RBC'nin 2020 sezonu için takımla ortaklık kurmasından çok memnunuz. Formula 1 dünya çapında bir spor ve genç sporcuların her türlü spor dalında başarılı olmasına yardımcı olma tutkusuna sahip olan, böyle bir küresel finans kurumuyla anlaşmaktan memnunuz." dedi.

RBC'den Matt McGlynn ise, "Bu anlaşmayla Formula 1'de ilk kez yer alacak Kanadalı sürücü Nicholas Latifi'yi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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