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Williams'ın yeni renk düzeni ortaya çıktı

Williams'ın bu hafta sonu kullanacağı renk düzeni bugün ilk kez görüntülendi.

Ekleyen:
Williams pits

Bu yılın başında Gulf ile anlaşma imzalayan Williams, Singapur, Japonya ve Katar yarışlarında özel bir renk düzeniyle yarışacağını açıklamıştı.

Taraftarlarına dört seçenek sunan İngiliz ekip, en çok oy alan tasarımı açıklamış ve bunu Singapur GP hafta sonunda kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Williams FW45

Williams FW45

Fotoğraf: Williams

Singapur GP hafta sonu için renk düzeninde, takım kıyafetlerinde ve takım garajın değişikliğe giden İngiliz ekip, Gulf'un renklerini taşıyan yeni tasarımını da gerçek anlamda ilk kez göstermiş oldu.

Perşembe günü çekilen görüntülerde aracın önceki tasarımdan tamamen farklı göründüğü görülüyor.

Williams FW45

Williams FW45

Fotoğraf: Williams

Bazıları bu tasarımın kısmen McLaren'ın Monako'da Gulf'e yönelik yaptığı renk düzenine benzetiyor. Temelde  renkler benzer olsa da, tasarım o yıldan tamamen farklı.

Değişikliklere rağmen aracın büyük bir kısmının hâlâ siyah olduğu görülebiliyor. Bunun temel sebebi boya ağırlığından tasarruf etmek istemeleri.

Williams FW45

Williams FW45

Fotoğraf: Williams

Maviye ek olarak turuncu detaylar, Gulf ile olan işbirliğini net şekilde ortaya koyuyor.

Williams FW45 technical detail

Williams FW45 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

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Dokuz takım Singapur GP'ye güncellemelerle geldi

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