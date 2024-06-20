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Formula 1 İspanya GP

Williams'ın yeni aerodinami şefi Adam Kenyon oldu

Williams'ın aerodinami şefinin Adam Kenyon olacağı açıklandı.

Ezel Tan
Güncel:
Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams takımının patronu James Vowles, takımın teknik yapısını yeniden yapılandırmaya devam ediyor.

2022 sonunda David Wheater'dan boşalan ve o zamandan beri doldurulamayan Aerodinami Şefi görevine, Adam Kenyon getirildi.

Adam Kenyon, kariyerine Red Bull Racing'de başlamış, ardından Mercedes'te James Vowles ile çalışmıştı.

Vowles ile birlikte Williams'a geçerek aerodinami departmanında çalışmaya başlayan Kenyon, artık bu departmanın başına geçti.

Kenyon, şu anda takımın teknik direktörü olarak görev yapan Pat Fry'ın altında çalışacak.

James Vowles, Kenyon'un mühendis olarak harika bir iş çıkardığını ve daha fazlasını yapabileceğini görmek istediğini belirtti.

Vowles, “Adam mühendis olarak harika bir iş çıkarıyordu ama daha fazlasını yapıp yapamayacağını görmek istedim ve o da bunu başardı."

"Şu anda takıma en iyi uygulamaları getiriyor, bir sezon yerine üç ya da dört sezon sonrasını düşünüyor."

"Şimdi aerodinami departmanını onun etrafında kuracağız."dedi.

 

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