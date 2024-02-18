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Formula 1

Williams'ın yaklaşımını değiştiren Vowles: "Bir şeyler yanlış giderse tek sorumlu benim"

Williams, yeni araçlarının en azından görüntülerini göstermek için acele etmeyen tek takım ve bunun bir açıklaması var.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
James Vowles, Williams Racing

James Vowles, Williams Racing

Williams

Williams, önceki yıllarda yeni aracını şubat ayı ortasına kadar piste çıkarıyordu ve yeni aracının ilk fotoğraflarını diğerlerinden çok daha önce yayınlıyordu.

2024'te ise FW46, ilk kez sezon öncesi testlerin başlamasından bir gün önce Bahreyn'deki piste çıkacak.

5 Şubat'taki lansmanda takım, yeni aracın sadece renk düzenini tanıtma kararı aldı.

Ancak Grove'da her şey plana göre gidiyor ve tüm bu planlar uzun zaman önce yapılmışa benziyor.

2024 şasisinin gelişimine geçen Nisan ayında başladıklarını söyleyen Williams'ın patronu James Vowles, The Race'e şunları belirtti: "FW46 üzerinde çalışırken kelimenin tam anlamıyla her konuda aşırıya kaçmak zorunda kaldık."

"Şasinin oluşum sürecinde kullanılan teknolojileri değiştirdik ve daha önce kullandığımız bazı teknolojik süreçler de geçmişe kıyasla değişti."

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46

Fotoğraf: Williams

"Bu değişiklikler için tüm organizasyonun muazzam bir çaba göstermesi gerekti. Hatta bazı durumlarda, bunu yapmak için yola çıkmamış olmamıza rağmen, sınırlarımızı aşmamız gerekiyordu."

"Teknoloji döngülerini kırmak zorunda kaldığınızda büyük risklerle karşılaşırsınız ancak bu bize farklı bir sonuç düzeyine ulaşma fırsatı veriyor."

"Biz de tam olarak bunu yaptık ama aracı Bahreyn'de oldukça geç göreceksiniz."

"İlk testi Silverstone'da da yapabilirdik ama bunu yapmadık; bu sayede son ana kadar araç üzerinde çalışabileceğiz. Kısmen de testleri sanal pistte yapmanın ve ardından hemen Bahreyn'de testlere çıkmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Tüm ekibe, eğer bir başarısızlık olursa bunun sorumluluğunu üstleneceğimi açıkça belirttim. Kimsenin başarısızlık ihtimalinden korkmasını istemiyorum, kimsenin konfor alanından çıkma korkusuyla geri çekilmesini istemiyorum. Herkese 'bu çok önemli bir an, benim desteğime sahipsiniz ve şimdi sıfırdan başlamalı, temellerimize geri dönmeliyiz' dedim."

"Aracımız çok geç görünecek, buna şüphe yok. Birkaç günü uykusuz geçirdiğim durumlar olduğunu kabul etmeye hazırım, çünkü 1000 kişiden oluşan ekibin sorumluluğu omuzlarımda. Ancak yaptığımızın yaklaşım doğru olduğuna ve gelecekte bunun karşılığını alacağımıza eminim."

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Kemal Şengül
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