Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?

Williams, Carlos Sainz'ı Alex Albon ile partner yapmakla Formula 1'deki en güçlü kadrolardan birine sahip olduğuna inanıyor. Peki, Sainz ve Albon'un imza attığı vizyon nedir?

Sainz'ın anlaşması duyurulmadan birkaç gün önce konuşan takım patronu James Vowles, Ferrari sürücüsünün 2025 için takım seçme sürecinde neden bu kadar uzun süre beklediği hakkında İspanyol sürücü ile yaptığı bir konuşmayı paylaştı.

“Bana söylediği ve aslında en etkileyici olan şey şuydu: 'Bunu yapmamın nedeni, kendimi %100, tüm kalbimle ve ruhumla adadığımda, hiçbir şüpheye yer olmaması gerektiğidir'."

Sainz, Williams'ta Vowles'un sıfırdan yeniden inşa ettiği daha büyük bir çalışma süreci için Audi ve Alpine'den gelen teklifleri reddetti.

Peki, Sainz'ı kariyerinin en verimli dönemini sadece dört puan toplayan Williams'a adamasına ne sebep oldu?

Vowles, "Gerçek şu ki, bizi seçmesi büyük, devasa bir karardı."

"Dürüst olmamız gerek. Alpine bu yıl puanlarda bizden önde. Geçen yıl da öndeydiler. Bunların hepsini kabul ediyorum.”

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Onun inandığı şey 2025 sezonu değil; bizim önümüzdeki iki yıl boyunca ne sağlayabileceğimiz ve gidişatın yönü.”

"Sainz’la sözleşme imzalama konusunda Bu iki inanılmaz organizasyonu yenmek büyük bir başarı, ancak Carlos'un bizde fark ettiği şey, çoğu sizin görmeyeceğiniz şeyler, içeride neleri değiştirdiğimiz.”

"Başından beri kazananın bu olduğuna inanıyorum, ona her şeyi anlattım: ‘Geriye doğru gideceğiz. İşte nedeni, işte neye yatırım yaptığımız…İşte bu yüzden bu proje beni heyecanlandırıyor ve bunun bir parçası olmak istiyorsan bu senin seçimin.’"

“Gelecekte başarılı olacağımızı ve bunun kısa vadede bize pahalıya mal olacağını biliyorum ve dürüstlük ve şeffaflığın karşılığını aldığımıza eminim.”

Vowles, tüm dikkatini 2026'ya odaklamış durumda ve Dorilton'dan takımı o dönemde en güçlü konuma getirmek için net bir yetki aldı. Takımı, kısa vadeli düşüncelerden ve takımın ayağına dolaşacak olan kestirme yollara başvurmaktan arındırıyor.

Bu, yıllarca yetersiz yatırımın ardından takımın süreçlerinin sıfırdan inşasını ve Grove tesislerini güçlendirmek için hâlâ devam eden büyük bir işe alım sürecini gerektirdi.

Vowles, "Bu yıl rekabetin de şiddetli olduğunu kabul etmeliyiz ve sadece birkaç puanla adımızın anılması, olmak istediğimiz yerin iyi bir yansıması değil."

" Kulağa ne kadar garip gelse de bu konuda endişeli değilim. Çünkü başından beri söylediğim gibi, yaptığımız her şey 2026 ve ötesine yatırım yapmak. Ve şu anda yaptığımız şeylerin çoğu yüzeyde görünmüyor ama Williams'taki teknolojiyi, kültürü ve insanları temelden değiştiriyoruz.” dedi.

Logan Sargeant, Williams FW46 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçtiğimiz günlerde Williams Red Bull, Mercedes, Ferrari ve Alpine gibi şirketlerden 26 kadar üst düzey çalışanı işe aldığını duyurdu ve Vowles göreve geldiğinden bu yana 250'den fazla kişiyi işe aldığını söyledi.

Vowles, "Son 17 ayda yaklaşık 250 kişiyi işe aldık. Bunlar, katıldıkları andan itibaren doğrudan etki yaratacak diğer F1 takımlarından kilit üst düzey işe alımlar.”

"Diğer 26 işe alımdan 11'i, yaklaşık 50 kişilik bir ekip olan aerodinamik departmanında yer alıyor. Ve başka bir seviyeye doğru güçlendiğimizde bu, ne kadar büyüdüğümüz hakkında bir fikir verir.”

"Takıma katıldığımda yaklaşık 700 kişiydik. Silverstone'daki arabanın üzerindeki kaplamada [Williams üyelerinin isimlerinden oluşan bir Birleşik Krallık bayrağı] 1005 isim vardı.”

"Bugünkü Williams bu ve yolculuğumuzun sonu değil. Bunu tesadüfen yapmazsınız, bunu yaptığınız işe inanan insanlar sayesinde yaparsınız.”

"İnsanlar, Williams'ın artık sadece mevcudu sağlamak için orada olmadığını görüyor.” diye ekledi.