Williams'ın Silverstone güncellemesi, neden tam olarak Red Bull kopyası değil?

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Takımın Britanya GP'ye getirdiği güncellemelerin büyük ölçüde hava akımını iyileştirecek karoser güncellemeleri olduğu açık ancak takım, bu güncellemeleri hazırlarken karoser altında da önemli değişiklikler yaptı.

Williams'ın yaptığı güncellemeleri hazırlarken hem Ferrari, hem de Red Bull'dan esinlendiği açık. Sidepod bölgesi tamamen elden geçirilmiş ve şu anda ilk iki sırada yer alan takımların sahip olduğuna benzer tasarıma geçilmiş.

Sidepodun genel tasarımı Red Bull RB18'e benziyor. Bu kapsamda sidepodun üst kısmı, tabana doğru rampa şeklinde iniyor. Diğer taraftan sidepod hava girişi ve altındaki kesik bölge ise Ferrari F1-75'e benziyor. Yani sidepod içerisindeki radyatörlere gidecek hava için geniş ancak yüksekliği az olan bir ağız kullanılmış.

Bu tasarıma geçebilmek için radyatörler, çeşitli soğutucular, elektronikler ve diğer yardımcı donanımların hepsi değiştirilmiş ya da pozisyonunda değişiklik yapılmış. Sadece sidepod gövdesinin değil aynı zamanda motor kapağının da yeniden tasarlanabilmesi için bu değişiklikler yapılmış.

Williams FW44 rear detail Photo by: Giorgio Piola Williams FW44 engine detail Photo by: Giorgio Piola

Motor kapağının altında önceden motorun üstünde bir çift soğutucu varken, güncellenen tasarımda Red Bull, McLaren ve AlphaTauri'de gördüğümüze benzer şekilde motor üstünde tek bir soğutucu kullanılmış.

Sidepodlar ve motor kapakları takılmadan önce çekilen çekilen aşağıdaki fotoğraflara baktığınızda, iki konfigürasyonun ne kadar farklı olduğunu açık bir şekilde görebilirsiniz. Solda yer alan yeni konfigürasyon, çok daha geniş ve uzun bir karoser yapısına sahip.

Sidepodun iç kısmındaki bileşenlerin yerleşiminde yapılan güncellemelerin ardından motor kapağı, hava girişinin sonrasında eskiye göre daha da incelmiş.

Williams FW44 sidepod and engine cover comparison Photo by: Uncredited

Sidepod dışında FW44'ün tabanında da genel bir tasarım değişikliği yapılmış. Taban tünellerinin ön kısmında, eskiye göre daha farklı dikey sarkıtlar bulunuyor. Diğer taraftan üçgen şeklindeki taban kenarı kanadı, zemin kavisini öne getirmek ve geometrisini değiştirmek için kaldırılmış.

Takım Silverstone yarışına yeteri kadar güncel parça getiremediği için Nicholas Latifi eski versiyon parçalarla devam edecek.

Williams, Albon'un aracına eklenen yeni parçalarla önemli seviyede performans kazanmayı umuyor.