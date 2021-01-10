Claire: "Williams'ı satmak zorundaydık"

Uzun yıllardır Williams ailesi tarafından yönetilen şirket, geçen yılın Eylül ayında Dorilton Capital'e satıldı ve bu, bir devrin sonu anlamına geliyordu.

Mayıs ayında takım için satış kararının açıklanmasından kısa bir süre önce, COVID-19 salgını ortaya çıktı ve takımın ana sponsoru ROKiT'le yollar ayrıldı. O dönem açıklanan raporlarda 13 milyon pound zarar olduğu belirtilmişti.

Eski takım patronu yardımcısı Clarie Williams, The New York Times ile yaptığı röportajda, bu faktörlerin etkisini 'tabuttaki son çiviler' olarak nitelendirdi.

“COVID-19 geldiğinde artık düşünülmesi gereken daha da büyük resim vardı. Nasıl ve ne zaman tekrar yarışacağımız, karantinada işimizi nasıl ayakta tutacağımız söz konusuydu."

"Öyle oldu ama elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Sonrasında karar alındı, yatırım aramak ya da ya satış yapmak zorundaydık. Başka bir seçeneğim yoktu. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapmıştık."

F1'le bağları kesme kararı Williams'ın 'çift unsur' olarak tanımladığı şeye dayanıyordu.

Bunlardan biri takımla ilgiliyken diğeri daha kişisel bir sebepti.

Williams "Birincisi takımı kurtarmaktı."

"Takımı kurtarmak derken kastettiğim, insanların işleriyle ilgili bir güvenceye sahip olmasını, takımın varlığını ve kendi çıkarları için hayatta kalmasını sağlamak."

"Umursadığımdan değil ama babamın yaptıklarını göstermek için bu işten parayla ayrıldığından emin olmaya çalıştım."

"Babam yıllarca takımdan bir kuruş bile almadı. Mirasına dair gösterilecek bir şey olduğundan emin olmak istedim. Bu benim için de gerçekten önemliydi. Takımın uzun yıllardır içinde bulunduğu konumu göz önünde bulundurduğumda buna oldukça heveslendim."

"Sırf Williams ailesinin sporda kalması için devam etmeye çalışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu, takımın yönetime girmesi ve hiçbir şey almadan uzaklaşmasıyla sonuçlanırdı."

Takımı bir yatırım şirketine satmak o zamanlar biraz kuşkuyla karşılanmıştı. Williams ise Dorilton Capital'in büyük bir özenle çalıştığını ve takım için olabilecek en iyi aday olduğunu belirtti.

"Cepleri derin."

"Ekipten usanmıştım çünkü insanlar resmen işlerini düzgün bir şekilde yapamamaya çalışıyordu. Onlara bunu yapmalarını sağlayacak paramız yoktu."

“Uzun yıllar boyunca bunu her zaman sinir bozucu ve üzücü buldum. Dorliton'ın yukarılara çıkmak için takıma para yatırmaya istekli olduğunu biliyordum. Onlarda ailemizin tutkusuna çok benzer olan, gerçek bir tutku hissedebiliyordum."

"Williams'ın mirasına ve babamın başardıklarına büyük bir saygı duyuyorlardı. Buna zarar vermek istemiyorlardı."

“Bunun etrafında takımı yeniden inşa etmek istediler. Adını neden korumak istedikleri de benim için önemli. Onların hem Williams hem de ilgili insanlar için doğru seçim olduklarını hissettim."