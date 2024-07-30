Williams'ın geçmişte en az Sainz kadar şaşırtan pilot transferleri

Carlos Sainz'ın 2025 ve sonrasında Williams'a katılacağı haberi, uzun zamandır gündemde olan spekülasyonlardan sonra artık şaşırtıcı olmayabilir ancak birkaç ay önce büyük bir sürpriz olurdu.

Ancak bu, Sir Frank Williams tarafından kurulan takımın, daha önce kimsenin beklemediği sürücüleri transfer etme konusunda risk aldığı ilk sefer değil. İşte bu sürücülerden bazıları:

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher, Jordan takımıyla çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı, ancak Michael’ın kardeşi 1999 sezonuna girerken cesur bir hamle yaptı.

Ralf’a takım arkadaşı Damon Hill'i geçmesini engellemek için takım emri verilmesinin ardından, abisi Jordan kontratını satın alarak Ralf'ın beş yıl kalacağı Williams'a geçmesini sağladı.

Ralf Schumacher ve Frank Williams Fotoğraf: BMW AG

David Coulthard

Bazı Formula 1 terfileri trajik koşullar altında gerçekleşir ve David Coulthard'ın Williams'taki ilk yarışında da tam olarak böyle oldu.

Takımın resmi test pilotu olmasına ve gelecekte F1'e terfi etmeyi beklemesine rağmen Coulthard, ana pilot Ayrton Senna'nın 1994 San Marino Grand Prix'sinde hayatını kaybetmesinin ardından takımın boş koltuğunu doldurmak için erkenden çağrıldı.

David Coulthard, Williams Renault Fotoğraf: Motorsport Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna’nın McLaren'dan Williams'a geçişi o dönemde F1 camiası için büyük bir şok olmuştu ancak gerçekte Senna, yıllardır McLaren’ın rakibi için yarışmayı arzuluyordu.

Onu engelleyen tek şey, ezeli rakibi Alain Prost'un Williams için yarışıyor olmasıydı ve Prost, Senna'yı tekrar takım arkadaşı olarak kabul etmeyi reddediyordu. Prost nihayet emekli olduğunda, Senna 1994 sezonu için bu büyük adımı atabildi, ancak bu hamle onun için ölümcül olacaktı.

Damon Hill ve Ayrton Senna, Williams FW16-Renault Fotoğraf: Motorsport Images

Alain Prost

Alain Prost, 1991'de Ferrari'den kovulduğunda, takım tarafından başka bir takımda yarışmaması için kendisine yüklü bir ödeme yapıldı.

1993 için yarışlara geri dönmeye kararlı olan Prost, Ligier ile test yaptı ancak Fransız takımında yarışma teklifini reddetti. Ancak Nigel Mansell ve Williams'ın yollarını ayırdığını duyduğunda, Prost boş koltuğu hızla kapmak için harekete geçti.

Alain Prost, Williams FW15C Fotoğraf: Motorsport Images

Nelson Piquet

1985 F1 sezonu ilerledikçe, Nelson Piquet, Brabham takımının kendisinden faydalandığını hissetmeye başladı, ne kadar ayrılması gerektiğini bilse de mekanikçiler, tasarımcılar ve mühendislerle olan derin bağları, Brezilyalının takımdan ayrılmasını zorlaştırıyordu.

Başlangıçta McLaren ile bağlantılı olan Piquet, Ron Dennis'ten gelen teklifi neredeyse tamamen basınla ilgili büyük sorumluluklar almak istemediği için reddetti. Bunun üzerine Williams devreye girerek Piquet'ye Brabham'da aldığı ücretin üç katı maaşla bir sözleşme teklif etti. Bu noktada, geçiş basit bir hale geldi.

Nelson Piquet, Williams FW11B Honda Fotoğraf: Sutton Images

Nigel Mansell

Piquet, Williams'ta Nigel Mansell'a katıldı ve Mansell de takıma beklenmedik bir şekilde transfer edilmişti.

1984 yılının sonunda, Lotus iki sürücü ile anlaştığında Nigel Mansell bunlardan biri değildi fiilen takımdan çıkarıldı.

Mansell'in Williams'ta yarışmayı kabul etme kararı, takımın teklifini başlangıçta reddetmiş ve bunun yerine Arrows'a geçmeyi düşünmüş olması nedeniyle şok ediciydi!