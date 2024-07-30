Williams'ın geçmişte en az Sainz kadar şaşırtan pilot transferleri
Williams'ın geçmişte yaptığı, en az Carlos Sainz transferi kadar şaşırtıcı olan diğer pilot transferleri...
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz'ın 2025 ve sonrasında Williams'a katılacağı haberi, uzun zamandır gündemde olan spekülasyonlardan sonra artık şaşırtıcı olmayabilir ancak birkaç ay önce büyük bir sürpriz olurdu.
Ancak bu, Sir Frank Williams tarafından kurulan takımın, daha önce kimsenin beklemediği sürücüleri transfer etme konusunda risk aldığı ilk sefer değil. İşte bu sürücülerden bazıları:
Ralf Schumacher
Ralf Schumacher, Jordan takımıyla çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı, ancak Michael’ın kardeşi 1999 sezonuna girerken cesur bir hamle yaptı.
Ralf’a takım arkadaşı Damon Hill'i geçmesini engellemek için takım emri verilmesinin ardından, abisi Jordan kontratını satın alarak Ralf'ın beş yıl kalacağı Williams'a geçmesini sağladı.
Ralf Schumacher ve Frank Williams
Fotoğraf: BMW AG
David Coulthard
Bazı Formula 1 terfileri trajik koşullar altında gerçekleşir ve David Coulthard'ın Williams'taki ilk yarışında da tam olarak böyle oldu.
Takımın resmi test pilotu olmasına ve gelecekte F1'e terfi etmeyi beklemesine rağmen Coulthard, ana pilot Ayrton Senna'nın 1994 San Marino Grand Prix'sinde hayatını kaybetmesinin ardından takımın boş koltuğunu doldurmak için erkenden çağrıldı.
David Coulthard, Williams Renault
Fotoğraf: Motorsport Images
Ayrton Senna
Ayrton Senna’nın McLaren'dan Williams'a geçişi o dönemde F1 camiası için büyük bir şok olmuştu ancak gerçekte Senna, yıllardır McLaren’ın rakibi için yarışmayı arzuluyordu.
Onu engelleyen tek şey, ezeli rakibi Alain Prost'un Williams için yarışıyor olmasıydı ve Prost, Senna'yı tekrar takım arkadaşı olarak kabul etmeyi reddediyordu. Prost nihayet emekli olduğunda, Senna 1994 sezonu için bu büyük adımı atabildi, ancak bu hamle onun için ölümcül olacaktı.
Damon Hill ve Ayrton Senna, Williams FW16-Renault
Fotoğraf: Motorsport Images
Alain Prost
Alain Prost, 1991'de Ferrari'den kovulduğunda, takım tarafından başka bir takımda yarışmaması için kendisine yüklü bir ödeme yapıldı.
1993 için yarışlara geri dönmeye kararlı olan Prost, Ligier ile test yaptı ancak Fransız takımında yarışma teklifini reddetti. Ancak Nigel Mansell ve Williams'ın yollarını ayırdığını duyduğunda, Prost boş koltuğu hızla kapmak için harekete geçti.
Alain Prost, Williams FW15C
Fotoğraf: Motorsport Images
Nelson Piquet
1985 F1 sezonu ilerledikçe, Nelson Piquet, Brabham takımının kendisinden faydalandığını hissetmeye başladı, ne kadar ayrılması gerektiğini bilse de mekanikçiler, tasarımcılar ve mühendislerle olan derin bağları, Brezilyalının takımdan ayrılmasını zorlaştırıyordu.
Başlangıçta McLaren ile bağlantılı olan Piquet, Ron Dennis'ten gelen teklifi neredeyse tamamen basınla ilgili büyük sorumluluklar almak istemediği için reddetti. Bunun üzerine Williams devreye girerek Piquet'ye Brabham'da aldığı ücretin üç katı maaşla bir sözleşme teklif etti. Bu noktada, geçiş basit bir hale geldi.
Nelson Piquet, Williams FW11B Honda
Fotoğraf: Sutton Images
Nigel Mansell
Piquet, Williams'ta Nigel Mansell'a katıldı ve Mansell de takıma beklenmedik bir şekilde transfer edilmişti.
1984 yılının sonunda, Lotus iki sürücü ile anlaştığında Nigel Mansell bunlardan biri değildi fiilen takımdan çıkarıldı.
Mansell'in Williams'ta yarışmayı kabul etme kararı, takımın teklifini başlangıçta reddetmiş ve bunun yerine Arrows'a geçmeyi düşünmüş olması nedeniyle şok ediciydi!
Nelson Piquet, Williams FW11B leads Nigel Mansell, Williams FW11B
Fotoğraf: Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Vowles, Sainz'ın sözleşmesindeki Mercedes maddesi hakkında neler söyledi?
Williams'ın, Sainz ile anlaşabileceğine dair umutları artıyor
Sargeant: "Q3'e kalamadığım için üzgünüm"
Son Haberler
WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!
Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar