Williams'ın, Sainz ile anlaşabileceğine dair umutları artıyor

Williams, önümüzdeki hafta 2025 kadrosunu belirlemek için kendi koyduğu son tarih öncesinde Carlos Sainz'ı Formula 1 geleceğini takıma adamaya ikna edebileceği konusunda giderek daha umutlu hale geliyor.

Grove merkezli ekip, Sainz'ın Alexander Albon'un gelecekteki takım arkadaşı olarak kadrosuna katılmasını istediğini gizlemedi.

Ancak Sainz gelecek yıl için Sauber/Audi takımı ve Alpine'i de içeren çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Son haftalarda Sainz'ın geleceğine karar vermesi konusunda kamuoyunda çok az ilerleme kaydedilmiş gibi görünmesine rağmen, Williams takım patronu James Vowles Pazar günü Belçika Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada takımının şansının arttığını düşündüğünü söyledi.

Sainz'ın imzası için Alpine ve Audi'yi geçme şanslarını değerlendirmesi istenen Vowles şunları söyledi: “100 üzerinden, 50'den fazla. Neden mi böyle düşünüyorum? Bence ihtimaller bizim lehimize. Ama bu yıl zaten bir kez bu konuda yanıldım. Göreceğiz.”

Vowles bir süredir takımının 2025 kadrosunun takım yaz tatiline girmeden önce belirlenmesini istediğini açıkça ifade ediyordu ve bu da ona işleri yoluna koymak için bir hafta daha veriyor.

O zamana kadar işlerin tamamlanmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda şunları söyledi: “Tereddütlüyüm ama evet. Sanırım yaz tatiline girmeden önce de belirtmiştim. Kafamda belirlediğim bir son nokta var. Umarım bu sınır içinde kalırız.”

Sainz'in bir sonraki F1 sözleşme kararı kariyeri için çok önemli olduğundan, İspanyol pilot sonradan pişman olacağı bir karar vermek istemedi.

Bu durum peşindeki takımlar için biraz hayal kırıklığı anlamına gelse de Vowles düşünce sürecini tamamen anladığını söyledi.

Vowles, “Onunla birkaç gece geç saatlere kadar yaptığımız ilginç konuşmalar var.”

“Peşinde dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri var. Bunu geri çevirmek zor. Aynı zamanda babasının da kazandığı bir otomobil üreticisi. Açık konuşalım, peşinde tarihsel olarak bizi yenmiş bir Alpine var. Ve bunu geri çevirmek zor.”

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Fotoğraf: Williams

“Olaylara bu açıdan baktığını görebiliyorum. Ama bana söylediği ve aslında en çok yankı uyandıran şey şu oldu. 'Bunu yapmamın nedeni, söz verdiğimde tüm kalbimle ve ruhumla, %100 söz vermem gerekmesi ve bunu yapmak için hiçbir şüphe duymamam gerekir'. İşte bu yüzden zaman ayırıyor.” dedi.

Vowles'ın Valtteri Bottas gibi güçlü bir seçeneği daha olsa da Sainz'ın tercih ettiği aday olmaya devam edeceğinden hiç şüphesi yok.

Bottas ya da Andrea Kimi Antonelli'nin seçenekler arasında olup olmadığı sorulduğunda “Takım içinde mükemmellik istiyorum”

“Takım içinde yarış kazandıran bir performans istiyorum. Lider olan bireyler istiyorum.”

“Tüm bu isimler arasında listenin başında Carlos var ve bunu en başından beri söyledim, burada da söylemeye devam edeceğim.”

“Geçen yıl zorluklar içinde bir yarış kazandı ve bunu Lando Norris ve Charles Leclerc gibi en iyilerden bazılarına karşı son derece akıllı bir şekilde yaptı. O koşullar altında onları yendi.”

“Dün oldukça kötü bir sıralama geçirdiğini biliyorum ama Q1 ve Q2'ye bakın; olması gerektiği yerde veya oraya yakın.”

“Mükemmelliği de beraberinde getiriyor. Daha önce de söyledim ve söylemeye devam ediyorum, içimden geçen bu ve bakalım yollarımız kesişecek mi?” dedi.

Belçika Grand Prix'si öncesinde basında Sainz'a Red Bull ya da Mercedes'te yer bulması halinde çıkış maddesi içeren bir anlaşma verileceği yönünde haberler yer almıştı. Vowles bu haberleri yalanladı.

Böyle bir olasılığın olup olmadığı sorulduğunda “Hayır.”

“Dünyada bu konuda ne konuştuğumuz bilen sadece bir avuç insan vardı. Bu ekip içinde bile değil. Ve bunlar kesinlikle bu karavanın dışındaki gazeteciler de değil.” dedi.